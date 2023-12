Le anticipazioni delle puntate di Beautiful dal 18 al 23 dicembre annunciano che Sheila Carter (Kimberlin Brown) deciderà di fare un'intrusione nella vita di suo figlio John e della sua famiglia. Stufa di essere esclusa e di non poter far parte della vita del suo nipote Hayes, Sheila prenderà una decisione estrema e si intrufolerà a casa di Steffy Forrester, attraverso la finestra. Carter si avvicinerà furtivamente alla culla di Hayes: il desiderio di abbracciare il nipote e riavere un ruolo nella sua vita sarà così forte che la donna sarà pronta a spingersi oltre ogni limite.

Brooke e Liam esclusi dai Forrester

Durante la festa organizzata a Villa Forrester, Steffy e Hope noteranno una forte complicità tra Ridge e Taylor, mentre Brooke e Liam si sentiranno esclusi dai festeggiamenti e si preoccuperanno per il futuro della famiglia Forrester.

Douglas, intanto, sarà felicissimo di trascorrere del tempo con suo padre, nella splendida dimora di famiglia, così ringrazierà sua madre per avergli dato il permesso. Hope, tuttavia, sarà assai angosciata per la strana situazione, che inevitabilmente coinvolgerà tutta la sua famiglia. Nel frattempo, Brooke sarà convinta che Taylor e Steffy stiano tramando qualcosa contro di lei, quindi parlerà dei suoi sospetti alle sue sorelle, Donna e Katie.

Sheila vuole incontrare John e Hayes

John Finnegan riceverà la visita inaspettata di Li, mentre Sheila non riuscirà a darsi pace e tenterà ogni modo per incontrare suo figlio e il nipote Hayes. Nonostante i consigli di Deacon, la donna cercherà di realizzare il suo desiderio a tutti i costi. Intanto le sorelle Logan saranno d'accordo sul fatto che Douglas debba rimanere con Hope, ma sia Katie che Donna consiglieranno alla loro sorella di non lasciarsi sopraffare dalla rabbia.

In seguito Brooke si recherà alla Forrester Creations, dove avrà un incontro spiacevole che la farà infuriare: Taylor, infatti, sarà seduta alla scrivania di Ridge e questo sconvolgerà Logan più di ogni altra cosa.

Alla fine Sheila metterà in atto il suo ennesimo piano e si intrufolerà in casa di Steffy, attraverso la finestra.

Carter approfitterà della prima distrazione di John e si avvicinerà alla culla di Hayes. Nel frattempo, Brooke e Taylor avranno un nuovo scontro: Logan accuserà la sua rivale di utilizzare Douglas come pretesto, per avvicinarsi a Ridge.

Liam si confronta con Thomas

Liam si recherà a Villa Forrester per confrontarsi con Thomas. Spencer rivelerà all'uomo il suo intento di riprendersi Douglas e riportarlo a casa. Thomas, difendendosi, accuserà Liam di volerlo mettere contro suo figlio e di non comprendere quanto sia importante per il bambino ristabilire un rapporto con lui. Durante l'accalorata discussione emergeranno anche tensioni, riguardanti la sottile linea tra l'amore e l'ossessione di Thomas per Hope.

Infine, Sheila tornerà a casa di Deacon e gli confesserà di essere davvero infuriata dato che non si sentirà accettata dalla famiglia di suo figlio e sentirà il desiderio di cambiare le cose. Deacon cercherà di consolarla e darle conforto, in un momento tanto delicato per lei.

Un approfondimento su Sheila Carter

Il personaggio di Sheila Carter ha terrorizzato per trent'anni, con minacce e manipolazioni, la famiglia Forrester e non sembra volersi fermare. Dopo aver scoperto che suo figlio John è vivo, Sheila è tornata a Los Angeles con le idee ben chiare: far parte della sua famiglia. Nonostante Carter abbia sparato sia a suo figlio, che alla moglie Steffy, pretenderà di avere un ruolo nella vita di suo nipote Hayes.

Sheila Carter è interpretata da Kimberlin Brown: l'attrice americana ha dato vita al personaggio di Sheila anche nella soap opera "Febbre D'Amore". L'attrice ha partecipato anche agli sceneggiati Capitol, Santa Barbara, Destini, Port Charles, General Hospital, Una Vita da Vivere e La Valle dei Pini. Tuttavia, è stato il suo ruolo in Beautiful che l'ha resa maggiormente famosa.