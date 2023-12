Nelle puntate di Beautiful in onda attualmente sulla Cbs Eric Forrester è l'assoluto protagonista. Verrà ricoverato in ospedale in seguito a un nuovo malore che accuserà durante un ricevimento a Villa Forrester. Se Ridge sembrerà essersi rassegnato all'idea di perdere il padre, Finn e Bridget saranno di tutt'altro avviso. I due dottori uniranno le forze per trovare una terapia salvavita per Eric.

Anticipazioni Beautiful: Finn e Bridget uniscono le forze per salvare Eric

Le condizioni di salute di Eric saranno al centro della scena. Il capostipite della famiglia Forrester scoprirà di avere una malattia che gli lascia pochi mesi di vita.

La famiglia esorterà l'uomo a rivolgersi a un luminare in grado di poterlo aiutare. Una richiesta che però verrà rifiutata da Eric, il quale vorrà gestire la difficile situazione a modo suo. Eric finirà anche in ospedale dopo aver accusato un malore durante una festa a Villa Forrester. Con il passare del tempo Finn diventerà un importante aiuto per l'uomo e insieme a Bridget proverà scoprire se esiste un modo per salvare Eric. Finn e Bridget si consulteranno con il dottor Martin e il compagno di Donna potrebbe avere delle buone possibilità di salvarsi.

Ridge distrutto dall'idea di perdere il padre

Ridge sarà distrutto dall'idea di perdere il padre. Farà fatica ad affrontare il fatto che prima o poi dovrà salutare per sempre Eric.

Zende, invece, passerà del tempo in compagnia di Luna. I due ragazzi si avvicineranno notevolmente, tanto da far presupporre la nascita di un triangolo amoroso con RJ. Zende potrebbe avvicinarsi alla stagista solo con l'intenzione di vendicarsi del figlio di Ridge, reo di avergli portato via il lavoro all'interno della Forrester Creations.

La relazione tra Hope e Thomas vivrà una nuova fase dopo aver passato molti momenti di passione lontano da occhi indiscreti. La coppia uscirà allo scoperto nonostante l'opposizione delle rispettive famiglie.

Hope e Thomas, le ipotesi per il futuro della coppia

Hope e Thomas torneranno a essere una coppia nel corso delle nuove puntate americane di Beautiful.

I due trascorreranno molti momenti di passione all'oscuro della famiglia che non appoggia la loro relazione. Fatto sta che alcune indiscrezioni annunciano che Hope potrebbe proporre a Thomas di andare a vivere inseme. Una novità che potrebbe non piacere a Liam, il quale nel caso deciderebbe di provare a riconquistare l'ex moglie.