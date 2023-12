La terza stagione di Terra Amara si chiuderà con la misteriosa sparizione di Demir, ma sarà proprio in questa circostanza che i telespettatori della soap cominceranno a sentire parlare di Hakan, un ex compagno di Università di Yaman che con quest'ultimo ha ancora un vecchio conto in sospeso. Con il personaggio di Hakan, verrà introdotto un altro protagonista dei prossimi episodi, il cattivo Abdulkadir che, al contrario dio Hakan, sarà collegato al rapimento di Demir, verso cui nutrirà un forte sentimento di vendetta.

Hakan e Adbulkadir alleati contro Demir

Le anticipazioni della quarta e ultima stagione di Terra amara prendono il via da quanto accadrà a villa Yaman dopo l'evasione di Demir dal carcere, dove si troverà con l'accusa dell'omicidio di Sevda e che avverrà con l'aiuto di Fikret. Yaman rientrerà a casa per organizzare la fuga con la moglie Zuleyha e i figli, ma improvvisamente degli uomini armati entreranno e daranno il via ad una vera e propria rappresaglia durante la quale verrà inavvertitamente ferita la piccola Uzum, la figlia adottiva di Saniye e Gaffur. Quando i malviventi scapperanno via di Demir si perderanno le tracce.

Mentre la polizia penserà che si tratti dell'ennesimo sotterfugio dell'uomo per potersi dare alla fuga, Zuleyha comincerà a cercare disperatamente il marito ritenendo che il colpevole della sua sparizione sia Hakan, un vecchio compagno di Università di Demir che ha ancora dei conti in sospeso con lui.

Dello stesso avviso sarà Fikret, il quale scoprirà che Ercan, l'uomo investito e ucciso per errore da Fekeli, altri non era che il fratello di Hakan.

Abdulkadir implicato nella sparizione di Yaman

Abdulkadir, senza dire nulla ad Hakan, contatterà alcuni suoi scagnozzi e li picchierà in seguito alla scoperta del ferimento della piccola Uzum.

Successivamente si metterà in contatto con il suo alleato facendogli credere che la fuga di Yaman è stata volontaria, in realtà lui è responsabile della sparizione dell'uomo. Sarà chiaro fin dall'inizio che Hakan e Adbulkadir hanno un elemento in comune: l'odio nei confronti di Demir.

Inoltre è stato proprio Hakan, mantenendo la sua identità segreta, ad acquistare le quote di Zuleyha della Holding Yaman che Altun aveva venduto nel momento in cui era intenzionata a scappare da Adana con i figli per rifarsi una vita a Cipro.

Il futuro di Hakan in Terra amara

Hakan, vista l'assenza di Demir, comincerà a spiare Zuleyha e noterà alcuni comportamenti che deciderà di usare per il suo tornaconto personale. Il personaggio di Hakan si rivelerà di fondamentale importanza per lo svolgimento della soap turca. Infatti, ben presto diventerà il principale protagonista maschile della soap anche tenuto conto del fatto che non passerà molto prima che il corpo di Yaman venga ritrovato in una cella frigorifera.

Durante i funerali di Demir, Zuleyha non nasconderà tutto il suo disprezzo nei confronti del marito per via di tutto il male che negli anni le ha provocato. Un nuovo amore sarà all'orizzonte per Altun: proprio Hakan riuscirà a conquistare il suo cuore ma per l'ennesima volta la felicità di Zuleyha non sembrerà destinata a durare.