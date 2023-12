Tempo di segreti svelati in Terra Amara: le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 vedranno Zuleyha conoscere molto più a fondo Hakan, che le starà vicino durante le ricerche per ritrovare Demir. Tutto cambierà drasticamente quando Zuleyha verrà a conoscenza dell'ennesima bugia del marito, che le ha tenuto nascosta per tutti questi anni. Una donna appartenuta a suo passato si ripresenterà per raccontare il suo calvario e pretendere il denaro che le versava Yaman. Hakan sarà direttamente coinvolto in questa spinosa faccenda, dato che è il fratello di Hulya, la donna distrutta da Demir.

Zuleyha, appreso quello che è accaduto, non riuscirà a perdonare Demir e, nonostante sia scomparso, prenderà la decisione di lasciarlo per sempre, comunicandolo alla stampa. Hakan sarà pronto a consolarla e a portarla tra le sue braccia.

Il segreto di Demir e la falsa identità di Mehmet

Demir ha molti segreti ma non è l'unico. Anche Mehmet Kara, l'uomo che ha comprato un quarto delle azioni dell'azienda Yaman, sta mentendo sulla sua identità. In realtà è Hakan, un criminale che sta fuggendo dalla polizia sotto falsa identità.

Zuleyha ne sarà all'oscuro, mentre verrà a sapere che da anni Demir versa una grossa somma di denaro a Hulya. Questa giovane donna, lasciata senza pietà da Yaman prima delle nozze, era talmente disperata da lanciarsi dal quarto piano.

Non è stata in grado di parlare o camminare per 15 anni e Demir ha pagato il suo silenzio con i soldi.

Mehmet (che nessuno sa sia Hakan) è il fratello di Hulyha e cercherà di mostrare indifferenza quando Zuleyha lo informerà della sua scoperta: “Dicono che Demir avesse una relazione con la sorella di Hakan. Demir l'ha lasciata e lei è saltata dal quarto piano ed è rimasta paralizzata".

Hakan trova le lettere di Demir

In un momento dove saranno soli, Hakan avrà tutte le conferme da sua sorella e troverà anche le lettere che si sono scritti.

Hulya è rimasta paralizzata per colpa di Demir ed è proprio per questo motivo che Hakan vuole vendetta. Lo ribadirà pieno di rabbia a Kadir: “Mia sorella Hulya è saltata dal balcone a causa di Yaman.

Si vedevano di nascosto e gli farò pagare ogni sua lacrima."

La reazione di Zuleyha

"Leggi questa lettera per vedere chi è veramente Demir", dirà Mehmet a Zuleyha, che non potrà credere a ciò che scoprirà: non solo suo marito ah distrutto la vita a Hulya, ma ha anche minacciato di ucciderla qualora avesse parlato.

A quel punto, Zuleyha deciderà di chiudere con Demir per sempre e di chiedere il divorzio appena verrà ritrovato.

Come mai Zuleyha decide di lasciare per sempre Demir

Zuleyha ha perdonato molte volte il marito, ma dopo aver ascoltato la storia di Hulya non avrà più intenzione di avere a che fare con lui. Questo perché Hulya le ricorderà se stessa alla sua età, quando Demir la costrinse a stare al suo fianco sebbene amasse un altro uomo. E, come ha sempre fatto anche con lei, l'ha tenuta buona con il denaro, che sembra essere l'unica soluzione per risolvere ogni problema.