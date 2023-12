Pia e il suo dolore saranno al centro delle nuove puntate de La Promessa che andranno in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane. La governante, dopo un parto difficile e la paura per la scomparsa del suo bambino, sarà chiamata a prendere una decisione molto dolorosa ma per il bene del figlio. E sarà proprio lei, la governante della villa, l'unica persona capace di fare scacco matto a Cruz.

Ebbene sì, perché i tentativi di Cruz di far credere che sia stata Petra a rapire Dieguito cadranno nel nulla. Pia sarà certa della responsabilità della marchesa e così la ricatterà: dovrà mantenere economicamente suo figlio fino alla maggiore età.

Il sacrificio per Pia sarà enorme, poichè anche se Cruz accetterà per forza di cose il suo ricatto, la obbligherà a separarsi da suo figlio, non acconsentendo che cresca al palazzo.

Anticipazioni La Promessa: Pia fa scacco matto a Cruz

Jana e Manuel, aiutati anche da Abel, riusciranno a scoprire dove si trova Dieguito. Dietro ordine di Cruz, è stato portato in un convento, così da sbarazzarsi di quel neonato scomodo. Sappiamo infatti che il padre del bambino è Juan, che abusò di Pia e non pagò mai per la sua malefatta.

La giustizia, anche se in minima parte, farà il suo corso. Pia verrà a sapere che è Cruz la responsabile della scomparsa di Dieguito e, dopo aver riabbracciato suo figlio, non perderà tempo a ricattarla.

Dovrà mantenerlo fino alla maggiore età, e in cambio nessuno saprà del suo crimine.

L'addio tra Pia e suo figlio è straziante

La governante racconterà quanto accaduto a Simona, pensando di aver fatto una buona azione. Tuttavia, Simona avvertirà Pia della possibilità di perdere suo figlio poiché non crescerà al suo fianco, anche se potrà vederla.

Le farà quindi promettere di essere sempre presente e di non dimenticarsi di lui.

Tra le lacrime, Pia darà un commosso addio a Dieguito, poiché presto lo consegnerà a Beni, la moglie del mugnaio, la donna che si prenderà cura di lui.

Dieguito perdonerà sua madre quando saprà la verità?

La decisione di Pia è abbastanza controversa.

Da un lato, si è sacrificata per garantire un futuro sicuro a Dieguito, con i soldi di Cruz ma al prezzo di stare lontano da lui. Dall'altro, nessuno le ha impedito di andarsene dalla villa con il figlio, sebbene avrebbe avuto molti più problemi economici.

Ci si chiede cosa penserà Dieguito una volta grande e saputa la verità e se capirà le ragioni che hanno spinto Pia ad allontanarsi da lui pur di donargli la possibilità di un futuro più roseo. Un dilemma che tormenterà sicuramente anche Pia, che dovrà poi pensare a come raccontare al figlio la verità su suo padre. E, come la vicenda di Dolores, la storia sembra ripetersi.