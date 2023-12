Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche durante la giornata del 1° gennaio 2024. In daytime, infatti, non ci sarà spazio per gli appuntamenti con Terra amara e La Promessa, mentre ci sarà quello con la soap americana Beautiful.

Al mattino, invece salta l'appuntamento con Forum, mentre in prime time non ci sarà il Grande Fratello ma bensì il film Natale a tutti i costi con Angela Finocchiaro.

Terra amara e La Promessa non saranno in onda: cambio palinsesto Mediaset dell'1° gennaio

La programmazione dell'1° gennaio 2024 non prevede la messa in onda di Mattino 5 News condotto da Francesco Vecchi bensì la messa in onda del documentar io Vita tra i ghiacci, cui seguirà alle 10:00 la Santa Messa presieduta da Papa Francesco.

Alle 11:20 al posto del consueto appuntamento con Forum condotto da Barbara Palombelli, ci sarà spazio per una puntata speciale di Melaverde che andrà avanti fino alle 13 circa, quando la linea passerà al Tg5.

Alle 13:40 è confermato un nuovo episodio con la soap Beautiful che sarà l'unica ad essere trasmessa nel pomeriggio del primo dell'anno, dato che non ci sarà spazio per i nuovi episodi di Terra Amara e La Promessa.

La soap turca, così come quella spagnola saranno sostituite nel palinsesto di Canale 5 dalla messa in onda del film The blind side, in programma dalle 14:15 alle 17 circa.

Grande Fratello non ci sarà in prime time, salta Pomeriggio 5

A seguire, salterà anche l'appuntamento in diretta con Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino: al suo posto ci sarà il film A passo di danza che andrà avanti fino alle 18:45 circa, mentre il talk show riprenderà regolarmente dal 2 gennaio in poi su Canale 5.

Spazio poi al consueto appuntamento in replica con Caduta Libera condotto da Gerry Scotti mentre in access prime time ci saranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al timone di una nuova puntata di Striscia la notizia.

In prime time non ci sarà il Grande Fratello il 1° gennaio: al posto del reality show condotto da Alfonso Signorini ci sarà il film Natale a tutti i costi, in prima visione assoluta.

Ascolti in calo per il reality show di Alfonso Signorini al sabato sera

Una programmazione anomala per il reality show che in questo mese di dicembre è stato trasmesso principalmente di sabato sera, dove però gli ascolti hanno subito un brusco calo.

La media delle puntate trasmesse nel fine settimana risulta essere di circa 2,2 milioni di spettatori a settimana pari al 17% di share con un picco negativo di appena 2 milioni contro la finale di Ballando con le stelle che aveva sfiorato i 4 milioni nella fascia serale arrivando a sfiorare il 30% di share contro il 15% registrato dal reality show di Signorini.