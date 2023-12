Nella puntata di Un posto al sole del 25 dicembre è ricomparso il personaggio di Giancarlo. Il bancario si vede sempre più raramente e, nelle rare occasioni in cui appare accade sempre qualcosa di negativo che lo mette in difficoltà con amici e parenti di Silvia.

Va detto che l'uomo è affabile e ce la mette davvero tutta per guadagnarsi la benevolenza degli altri, ma la sensazione è che nessuno gli abbia perdonato di aver preso il posto di Michele. A seguire l'analisi di un personaggio il cui destino sembra già segnato.

Un posto al sole: puntata speciale di Natale

Il 25 dicembre è andata in onda la puntata natalizia di Un posto al sole. È risaputo che il daily drama partenopeo rispetta la timeline reale, anche se in questo caso si è preso la licenza di rappresentare in un'unica puntata sia il 24 che il 25 dicembre.

Durante l'episodio non è accaduto nulla di particolare: a Natale si tende a mettere in stand-by le varie storyline, così si è visto Diego che ha cercato invano di contattare Ida, Raffaele che ha fatto il suo iconico brindisi coi telespettatori bucando la "quarta parete". Per finire c'è stato Otello che ha vestito i panni di un vice Babbo Natale molto sopra le righe.

Tuttavia c'è stata una sequenza che merita un approfondimento e che riguarda Giancarlo.

È stato piuttosto triste vedere come l'uomo si sia impegnato per fare bella figura con Otello, laddove quest'ultimo invece ha rifiutato di mangiare quello che il bancario aveva cucinato con tanto amore.

Quando Silvia ha riferito il racconto a Raffaele, quest'ultimo ha preso le parti del suo amico, ricordando la scomparsa di Teresina.

Tale motivazione potrebbe risultare convincente; tuttavia, Otello non è sembrato così scontroso con Raffaele, soprattutto quando ha vestito i panni di Babbo Natale.

Perché Giancarlo non piace a nessuno?

Giancarlo, due anni fa, ha vissuto un'intensa storia d'amore con Silvia, molto ben rappresentata. In seguito, però, gli sceneggiatori hanno relegato questo personaggio sullo sfondo, diradando le sue presenze al minimo indispensabile.

A questo si aggiunge il fatto che la stessa Silvia non sembra più essere tanto convinta di questa relazione. La sensazione è che questa storia sia servita solo a offrire una piccola divagazione sul tema nell'attesa di un ritorno di fiamma tra lei e Michele.

Giancarlo fa quasi tenerezza per quanto si sforzi invano di essere gentile con gli altri condomini. Rossella lo ha sempre trattato con sufficienza e ogni suo tentativo di essere simpatico viene puntualmente bacchettato. Persino dei personaggi come Raffaele e Otello, solitamente cordiali e ospitali, hanno sempre trattato Giancarlo quasi come qualcuno di estraneo.

Ipotesi sul futuro di Silvia e Michele

Inizialmente molti telespettatori ritenevano che Giancarlo nascondesse qualcosa: tra chi credeva che potesse essere violento e chi lo additava di essere un truffatore.

La verità, invece, è che il bancario è un bravo uomo e nel momento in cui Silvia dovesse decidere di lasciarlo, non ci sarà nessuna motivazione se non quella di continuare a stare con Michele.

Sembra quasi che gli sceneggiatori vogliano suggerire anche al pubblico che è il caso di isolare Giancarlo. D'altronde a Un posto al sole si tende a dare più spazio ai personaggi storici, a quelli che compaiono in sigla, per intenderci. Quindi le possibilità che Silvia torni con Michele o che Rossella scelga Nunzio anziché Riccardo diventano sempre più forti. In ogni caso nel 2024 sicuramente se ne saprà di più.