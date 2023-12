Jana Exposito tornerà a La Promessa in condizioni critiche dopo aver passato alcuni giorni a servizio dei Duchi De Los Infantes. Ben presto Manuel verrà informato da Mauro e cercherà di capire come possa essere finita in tali condizioni. Intanto in cucina, Candela e Simona daranno vita ad una lite a colpi di ortaggi. Le anticipazioni sulle puntate in onda dal 18 al 22 dicembre vedranno anche Cruz scoprire le menzogne di Elisa.

Cruz capisce che Elisa ha mentito

A La Promessa il clima sarà tutt'altro che sereno. La presenza della baronessa Elisa continuerà ad infastidire la marchesa Cruz.

Proprio quest'ultima origlierà una telefonata di Elisa, scoprendo che la donna avrà mentito a tutti. Cruz infatti scoprirà che ad essere realmente amico del barone Juan era il marito della donna, mentre lei è stata solo la sua amante durante la crociera che avevano fatto insieme. Un'informazione che Cruz andrà subito a riferire a Alonso e Lorenzo, chiedendo loro di trovare un modo per impugnare il testamento del barone ed escludere Elisa dall'eredità.

Jana torna distrutta a La Promessa: le sue condizioni saranno critiche

Nel corso delle nuove puntate, si accenderà una furiosa lite in cucina tra Simona e Candela. Le cose tra le due degenereranno tanto che cominceranno a lanciarsi farina e ortaggi una contro l'altra.

Sarà Lope a intervenire e a cacciare entrambe dalla cucina.

Ci sarà poi il ritorno di Jana Exposito a La Promessa. La ragazza sarà distrutta e malata. Le sue condizioni critiche faranno sì che Maria e Mauro la soccorrano e la portino in camera di nascosto. Al momento non chiederanno spiegazioni alla ragazza, ma si limiteranno ad informare Manuel della situazione.

Trame successive de La Promessa: Manuel scopre che Jana è stata maltrattata su ordine di Jimena

Ben presto, secondo quanto riportano le anticipazioni future della tv soap spagnola, Manuel capirà che dietro al malessere di Jana vi è lo zampino della moglie Jimena. Quest'ultima infatti, ha chiesto ai genitori di trattare come una schiava Jana, facendola lavorare nei campi e dandole solo poco cibo e acqua.

In questo modo, Jimena si è vendicata della domestica per aver aiutato Catalina a riparare l'aereo di Manuel. Sarà proprio Catalina a smascherare la cognata e a far aprire gli occhi al fratello. Per fortuna Jana si riprenderà ben presto, facendo tirare un sospiro di sollievo al marchesino.

I rapporti già tesi tra Manuel e Jimena saranno destinati a peggiorare ancor di più. Il loro matrimonio sarà sempre più in crisi e Manuel non potrà far altro che pentirsi di aver creduto a tutte le bugie dette dalla moglie.