La programmazione di Rai 1 del prossimo 26 dicembre subirà delle modifiche nella fascia del daytime e punterà sulla messa in onda di film natalizi che prenderanno il posto de Il Paradiso delle signore e de La Vita in diretta.

I due appuntamenti quotidiani che tutti i giorni tengono compagnia a milioni di spettatori si fermeranno per la pausa natalizia, mentre andrà avanti regolarmente la messa in onda di Affari Tuoi, il game show condotto da Amadeus pronto a intrattenere il pubblico anche durante le giornate di festa.

Le novità della programmazione Rai del 26/12

La programmazione della rete ammiraglia per il giorno di Santo Stefano non subirà modifiche nella fascia mattutina, dove è confermato l'appuntamento in diretta con Uno Mattina e quello con Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele.

A seguire, pochi minuti prima delle 12 ci sarà spazio per un nuovo appuntamento con È sempre mezzogiorno, il cooking show condotto da Antonella Clerici che quest'anno sta registrando ottimi ascolti in daytime con una media superiore al 17% di share al giorno.

Subito dopo il Tg1 delle 13:30, invece, non ci sarà spazio per una nuova puntata de La volta buona: il talk show sarà sostituito dal film Belle & Sebastien - Amici per sempre.

Il Natale che ho dimenticato al posto de Il Paradiso delle signore 8

A seguire, poi, alle 15:40 andrà in onda un film natalizio dal titolo Il Natale che ho dimenticato che occuperà la fascia oraria fino alle 17 prendendo il posto de Il Paradiso delle Signore 8.

La soap opera pomeridiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina sarà in pausa fino al prossimo 1° gennaio e tornerà in onda regolarmente dal 2 gennaio in poi con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

A seguire salterà anche l'appuntamento con La vita in diretta condotto da Alberto Matano: al suo posto ci sarà il film Un bebè per Natale. Il talk show tornerà in onda mercoledì 27 dicembre alle 17:05.

Alle 18:45 spazio a Marco Liorni con Reazione a catena, così come tornerà anche l'appuntamento con Affari Tuoi condotto da Amadeus, confermato nel palinsesto del 26 dicembre.

Amadeus pronto a festeggiare l'arrivo del 2024 su Rai 1 con L'anno che verrà

La fine di questo 2023 sarà particolarmente impegnativa per Amadeus che, oltre all'appuntamento quotidiano nell'access prime time di Rai 1, sarà anche al timone della serata speciale di Capodanno.

Il 31 dicembre a partire dalle 21, andrà in onda lo show L'anno che verrà, quest'anno in diretta da Crotone con la presenza di svariate stelle della musica italiana, comici e ballerini.

Tra i big annunciati spiccano i nomi di Annalisa (in gara tra i 30 Big del prossimo Festival di Sanremo 2024), Cristiano Malgioglio e Paola e Chiara.