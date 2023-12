Le ultime puntate della quarta stagione di Terra Amara metteranno in scena la fine di Hakan. Morirà da eroe salvando la sua Züleyha: Betül si presenterà infatti con un'arma nel giardino di Villa Yaman con la chiara intenzione di uccidere la donna. Farà partire un colpo, ma Hakan se ne accorgerà appena in tempo per fare da scudo alla moglie con il suo corpo. Sarà così che Hakan morirà tra le braccia di Züleyha.

Züleyha delusa da Hakan

Abdülkadir e Vahap saranno nei guai e in fuga da Çukurova, visto il coinvolgimento nell'omicidio di Fekeli e Demir.

La loro intenzione sarà lasciare la città per poi abbandonare la Turchia, magari trasferendosi in Siria.

A Villa Yaman, invece, sarà in crisi il matrimonio tra Hakan e Züleyha, tutto questo perché quest'ultima verrà a conoscenza del fatto che Hakan ha aiutato Abdülkadir a fuggire. Pensava di potersi fidare di lui, ma purtroppo non è così.

La lite tra Züleyha e Hakan

Züleyha sarà arrabbiata con se stessa per aver fatto entrare Hakan nella sua vita: ha tradito la sua fiducia e non riuscirà a perdonarselo. Fikret gliel'ha sempre detto che non doveva fidarsi di lui, invece non gli ha dato retta. Züleyha sarà talmente arrabbiata con lui che non gli permetterà di entrare nella tenuta, ma lui ci riuscirà comunque grazie al suo fare da strafottente, visto che intimorirà gli operai di guardia con diversi colpi di pistola.

Züleyha penserà che il suo problema principale sia Hakan, senza pensare che dietro le sue spalle sta incombendo Betül con il chiaro intento di ucciderla. Anche Vahap arriverà alla tenuta per scrutare la coppia.

La morte di Hakan

Hakan ribadirà il suo amore a Züleyha, ma proprio in quel momento Betül urlerà "Züleyha" e le punterà un'arma contro.

Hakan capirà il pericolo, così farà da scudo alla moglie e si prenderà il colpo in pieno petto.

Betül scapperà e nessuno riuscirà a fermarla, nemmeno Fikret che arriverà in quell'istante. La ragazza prenderà la macchina e si darà alla fuga. Intanto Züleyha implorerà aiuto per il suo Hakan e Fikret rimarrà di sasso quando lo vedrà lì a terra, ma sarà proprio lui ad accompagnarlo in ospedale.

La corsa, purtroppo, si rivelerà inutile, perché per Hakan non ci sarà nulla da fare e Züleyha piangerà il suo ennesimo amore.

La quarta stagione di Terra amara al via da oggi 22 dicembre su Canale 5

Ieri, con l'assalto a Villa Yaman, si è conclusa la terza stagione di Terra amara e oggi su Canale 5 prenderà il via la quarta che vedrà tra i protagonisti assoluti proprio Hakan, interpretato da İbrahim Çelikkol.

Il suo debutto avverrà durante l'episodio del 23 dicembre, quando Abdülkadir informerà Hakan della morte del fratello Erkan, l'uomo che è stato investito da Fekeli. Per questo Hakan deciderà di trasferirsi a Çukurova proprio per vendicare la morte del fratello.

İbrahim Çelikkol non è un volto nuovo per il pubblico di Canale 5: insieme a Demet Özdemir (nel ruolo di Mehdi) è anche il protagonista di My home my destiny, la serie tv andata in onda con la prima stagione nell'estate del 2023 e attualmente la seconda è disponibile in esclusiva per l'Italia su Mediaset Infinity.