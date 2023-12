Zuleyha cambierà il suo modo di vedere Demir nella quarta stagione di Terra Amara. La donna confesserà a Mehmet di comprendere la sete di vendetta di Hakan contro suo marito. La donna, infatti, scoprirà che la sorella del nemico di Demir è in sedia a rotelle per colpa sua e questo la turberà molto. Zuleyha confesserà di avere dei dubbi anche sull'omicidio di Sevda, anche se suo marito le ha sempre detto il contrario, e insinuerà anche che si sia dato alla fuga volontariamente.

La scomparsa di Demir e il cambiamento di Zuleyha

Demir continuerà ad essere tra i pensieri di Zuleyha anche dopo la sua scomparsa, ma non sempre in modo positivo.

La signora Altun si rimboccherà la maniche per tenere in piedi la tenuta Yaman e presto ad aiutarla arriverà Mehmet, il suo nuovo socio. Zuleyha si avvicinerà sempre di più a quest'uomo che le ispirerà molta fiducia e le starà accanto nei momenti difficili.

Uno dei momenti peggiori per Zuleyha sarà scoprire che Demir le ha nascosto un grande segreto sul suo passato. Hulya, la sua ex fidanzata, è sulla sedia a rotelle per aver tentato il suicidio dopo il suo abbandono. La donna sarà scossa quando incontrerà la giovane disabile e inizierà a mettere in discussione tutta l'onestà di suo marito. Zuleyha , inoltre, scoprirà che Hulya è la sorella di Hakan, l'uomo che stava perseguitando Demir, e si lascerà andare ad alcune considerazioni con Mehmet.

Il forte legame tra Zuleyha e Mehmet

Ignorando che Mehmet sia in realtà Hakan, Zuleyha stringerà con lui un'amicizia molto forte. Dopo aver incontrato Hulya, Zuleyha si aprirà con il suo amico e gli dirà di comprendere la vendetta contro Demir da parte di Hakan. "Non so se sia buono o cattivo, ma ha dei motivi per comportarsi così", dirà.

Mehmet non sarà d'accordo con lei, visto che sta facendo del male alla sua famiglia, ma Zuleyha inizierà a nutrire dei dubbi su tutto quello che riguarda Demir.

La scomparsa dopo l'agguato farà venire dei sospetti anche a Zuleyha che non escluderà una fuga volontaria. La donna, inoltre, non sarà più neanche certa dell'innocenza di suo marito nella morte di Sevda.

Insomma, rispetto alle puntate che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5 Zuleyha cambierà molto il so modo di vedere.

I fan non approvano l'uscita di Demir dalle scene

L'uscita di Demir dalle scene segnerà la fine di un capitolo molto importante in Terra amara. Dopo di lui nuove domeniche attendono i telespettatori con l'arrivo del perfido Abdulkadir e di Hakan. Quest'ultimo entrerà nella vita di Zuleyha con la falsa identità di Mehmet, ma alla fine si innamorerà di lei, mettendosi contro il suo terribile socio.

La morte di Demir, però, insieme a quella di Hunkar, resta uno dei momenti più toccanti per i telespettatori. "Ci mancherà", "Purtroppo anche Demir esce di scena", "Per me la soap può finire qui", sono solo alcuni dei tanti commenti dei fan della soap turca.