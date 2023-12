Cambio programmazione sulle reti Rai durante la giornata del 27 dicembre 2023. L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 sarà ancora in pausa e, al suo posto, andrà avanti la diretta del talk show La volta buona.

Su Rai 2, invece, salterà la messa in onda di Ore 14 e Bella Mà mentre su Rai 3 è confermatissimo l'appuntamento con Un posto al sole in onda come sempre nella fascia dell'access prime time.

Il Paradiso delle signore 8 ancora in pausa: cambio programmazione 27 dicembre

Il palinsesto della Rai 1 del 27 dicembre prevede la messa in onda di Uno Mattina, Storie Italiane ed È sempre mezzogiorno.

Alle 14:05 spazio anche al ritorno del talk show La volta buona, in onda regolarmente in diretta dopo la pausa natalizia del 25 e 26 dicembre.

Il programma andrà ad occupare anche lo slot orario de Il Paradiso delle Signore 8, che non sarà ancora in onda questo mercoledì pomeriggio.

La fortunata soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni sarà in pausa fino al prossimo 1° gennaio 2024 e riprenderà la sua regolare programmazione dal 2 gennaio.

In prima serata, invece, si proseguirà con la messa in onda dei film natalizi e mercoledì 27 dicembre sarà la volta del classico Disney, Dumbo in programma dalle 21:30 in poi, subito dopo Affari Tuoi condotto da Amadeus.

In pausa anche Ore 14 e Bella Mà nel pomeriggio di Rai 2

Novità anche nel palinsesto di Rai 2 del prossimo 27 dicembre, dove non sono in programma gli appuntamenti del daytime pomeridiano con Ore 14 e Bella Mà.

I due talk show saranno sostituiti da una serie di film natalizi mentre in prime time andrà in onda il primo appuntamento con la fiction Il giro del mondo in 80 giorni.

Su Rai 3, invece, proseguirà regolarmente l'appuntamento con Un posto al sole: la soap opera non subirà stop in questo periodo delle feste natalizie a differenza di quanto accadrà al Paradiso delle signore e la sua messa in onda resta confermata nello slot orario che va dalle 20:50 alle 21:20 circa.

Il successo de Il Paradiso 8 in tv e streaming

Intanto, anche in queste giornate di assenza sul piccolo schermo, l'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1 risulta essere uno dei più visti e seguiti dal pubblico in streaming su Rai Play.

In tv, invece, la prima parte di questa ottava stagione ha registrato ottimi numeri in daytime, con una media di oltre 1,8 milioni di fedelissimi spettatori al giorno e punte di share che hanno sfiorato il 23%.

Numeri che hanno permesso alla rete di tenere alti gli ascolti in una fascia oraria particolarmente complicata, dove a trionfare era sempre l'appuntamento con il daytime di Amici 23 in onda su Canale 5.