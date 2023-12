In Terra Amara per Züleyha non ci sarà un attimo di pace, visto che prossimamente perderà anche Hakan. L'ennesimo lutto la farà riflettere in merito a tutte le disgrazie che le sono accadute da quando è arrivata a Çukurova, arrivando a definire la città "la tomba dei suoi sogni".

Züleyha vedova per la seconda volta

Züleyha si ritroverà ad affrontare l'ennesimo lutto. Dopo la morte di Yilmaz e Demir, anche il suo secondo marito Hakan morirà. Sarà Betül a ucciderlo, anche se l'intenzione della ragazza sarebbe stata quella di far fuori Züleyha, ma Hakan le farà da scudo e si prenderà la pallottola in pieno petto.

Il corpo di Hakan verrà portato a Smirne per permettergli di riposare accanto ai fratelli Erkan e Hülya.

Sarà Züleyha ad accompagnarlo insieme a Fikret, ma la sera prima dei funerali la donna si ritroverà da sola nel terrazzo della sua villa e ripenserà a tutte le disgrazie che le sono accadute da quando ha messo piede a Çukurova.

La tristezza di Züleyha

"Çukurova, sei la tomba dei miei sogni e dei miei cari - inizierà così il pensiero che Züleyha dedicherà alla sua città - Mi hai regalato nuovi sogni, qui ho avuto i miei due bellissimi bambini, ma non mi hai dato ciò che il mio cuore desiderava veramente: l'amore".

Altun, viste tutte le disgrazie che le sono accadute, capirà che forse il suo futuro non è accanto a un uomo: "Mi hai dato modo di capire diverse cose e da questo momento in poi seguirò una nuova strada.

Ora siamo insieme, siamo solo io e te. Per me sei come un'amica cara Çukurova e ci sarò sempre per te".

Züleyha sarà veramente triste e stesa sul letto non farà altro che osservare la sua foto insieme a Hakan. Sarà veramente difficile affrontare questa nuova realtà.

Züleyha parte per Smirne per i funerali di Hakan

Il giorno seguente Züleyha si preparerà con Fikret per partire alla volta di Smirne, dato che i funerali di Hakan si terranno proprio lì.

Per la ragazza sarà un colpo al cuore quando vedrà il carro funebre lì nel cortile della sua villa. Sarà Lütfiye a occuparsi dei bambini e della villa in sua assenza.

Sarà un viaggio lungo e fatto di tanta sofferenza, nel quale Züleyha sarà felice di avere almeno Fikret al suo fianco, dato che non sarebbe stata in grado di fare tutto da sola.

Züleyha tra i pochi personaggi a essere presente in tutt'e quattro le stagioni

L'interprete di Züleyha, Hilal Altınbilek, è una della poche a essere presente in tutte e quattro le stagioni di Terra amara. Anche per questo motivo, ma soprattutto per il successo ottenuto in Italia, l'estate scorsa è stata premiata al Nation Award di Taormina insieme a Kerem Alışık (Fekeli).

L'attrice nell'occasione si è mostrata molto emozionata e orgogliosa per il premio ricevuto: "Sono molto felice di essere qui in Sicilia. Züleyha è stata uno dei migliori ruoli che io abbia mai interpretato. Mi sono innamorata del suo carattere forte e le devo tanto".