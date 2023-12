Le trame de Il Paradiso delle Signore 8 delle puntate in onda dal 2 al 5 gennaio 2024 rivelano che Marta valuterà la possibilità di rientrare al più presto in America, anche perché non vorrà parlare al padre Umberto delle sue vicende sentimentali.

Intanto Tancredi non vorrà rassegnarsi alla fine del matrimonio con Matilde [VIDEO] e avendo perso le tracce della moglie da un momento all'altro, deciderà di assumere un investigatore privato per capire che fine abbia fatto la donna e far spiare anche il suo nuovo compagno Vittorio Conti.

Marta già pronta a rientrare in America: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 5 gennaio

Dopo il suo rientro in città Marta si sentirà in grande difficoltà con il padre, perché non ha il coraggio di confessargli la verità sulla sua vita sentimentale e su quanto è accaduto in America durante questo lungo periodo di assenza.

Proprio per questo motivo prenderà in considerazione l'ipotesi di ritornare al più presto in America, non volendo parlare al padre della sua situazione sentimentale.

Al suo fianco ci sarà la zia Adelaide, che anche in questa circostanza si rivelerà una perfetta spalla per la ragazza e la aiuterà ad affrontare questo momento complicato della sua vita.

Intanto Marcello Barbieri si renderà conto di essere ancora profondamente innamorato della contessa e vorrà riprendere in mano le redini della loro relazione.

Tancredi non si rassegna all'addio con Matilde

Il ragazzo, però, dovrà fare i conti con la decisione finale della donna, che dopo il suo rientro in città non ha nascosto di avere un po' di dubbi su questa relazione.

Intanto Tancredi non riuscirà a rassegnarsi facilmente alla fine della relazione con Matilde. Non vorrà darla vinta alla donna, di cui ha perso le tracce di punto in bianco, e proprio per questo motivo deciderà di assumere un investigatore privato: il suo compito principale sarò quello di spiare Matilde e Vittorio.

Matilde ha deciso di trasferirsi in Giappone per qualche tempo

Nelle puntate precedenti della soap opera Matilde si era confrontata con Marta Guarnieri, dopo che quest'ultima ha scoperto che suo cugino aveva intenzione di denunciare la moglie per adulterio.

A quel punto Marta ha consigliato alla donna di sparire per un po' di tempo da Milano e far perdere le sue tracce, così da permettergli di dimenticarsi di questa situazione.

Un consiglio che Matilde ha scelto di seguire, tanto da decidere di trasferirsi per un po' di tempo in Giappone, con la speranza che suo marito possa mettersi l'anima in pace e accettare positivamente la fine del loro matrimonio.