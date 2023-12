Su Rai 1 cambia la programmazione nella giornata del 7 dicembre per lasciare spazio all'opera. Nel dettaglio alla messa in onda della Prima dalla Scala di Milano, prevista dalle 17:45 alle 22:15 circa.

Un evento speciale che porterà a uno stop forzato per la trasmissione Reazione a catena condotta da Marco Liorni, così come salterà l'appuntamento con Affari Tuoi condotto da Amadeus.

Inoltre prima serata non ci sarà una nuova puntata della fiction Un Professore 2 con Alessandro Gassmann, mentre al pomeriggio resta confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8.

Stop per Marco Liorni e Amadeus con Reazione a catena e Affari Tuoi su Rai 1

Nel pomeriggio del 7 dicembre a partire dalle 17:45 in poi ci sarà spazio per la serata inaugurale della Scala di Milano con l'opera in quattro atti "Don Carlo".

La diretta proseguirà fino alle 20:10 quando andrà in onda una breve edizione del Tg1 della sera che alle 20:20 lascerà nuovamente la linea all'opera fino alle 22:15 circa.

Nel preserale, quindi, non ci sarà spazio per una nuova puntata di Reazione a catena condotto da Marco Liorni: il quiz a premi tutte le sere appassiona una media di oltre 4,3 milioni di spettatori vincendo la gara auditel contro il programma competitor Caduta Libera in onda su Canale 5 con Gerry Scotti.

Un Professore 2 salta nella prima serata del 7 dicembre

In access prime time non ci sarà spazio neppure per un nuovo appuntamento con Affari Tuoi, il game show "dei pacchi" condotto da Amadeus in grado di raggiungere picchi superiori ai 5 milioni di spettatori.

In prima serata, invece, salterà l'appuntamento con la fiction Un Professore 2 che vede protagonisti Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

La serie tv anticiperà a martedì 5 dicembre dopodiché sarà riproposta anche il 12 dicembre, mentre nella serata del 7 sarà riproposto il film Il principe abusivo con Alessandro Siani, previsto dalle 22:20 in poi.

Il Paradiso delle signore non si ferma nel palinsesto del 7/12

La prima parte del pomeriggio di questo giovedì 7 dicembre, invece, non subirà delle modifiche: confermatissima la messa in onda della nuova puntata de Il Paradiso delle signore, in onda alle ore 16:00 in punto, seguito da una breve puntata de La vita in diretta di Alberto Matano, in onda eccezionalmente dalle 17:05 alle 17:45 circa.

L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, invece, salterà in occasione della giornata dell'Immacolata, quando non è prevista la messa in onda su Rai 1.

La programmazione riprenderà regolarmente da lunedì 11 dicembre con i nuovi episodi in prima visione assoluta.