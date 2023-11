Cambio programmazione per Un professore 2 durante il mese di dicembre. A subire variazioni sarà l'appuntamento con la terza puntata di questa nuova attesissima serie che vedrà protagonisti Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

La fiction in quella settimana di messa in onda non sarà trasmessa giovedì 7 dicembre, bensì anticiperà al martedì sera.

Cambio programmazione per la terza puntata di Un professore 2

Il palinsesto di Rai 1 del prossimo 7 dicembre subirà delle modifiche per lasciare spazio alla diretta della Prima dalla Scala di Milano, ormai diventato un evento fisso e imperdibile per milioni di spettatori.

A farne le spese sarà l'appuntamento del giovedì con la fiction Un professore 2 che quella settimana cambierà giorno di programmazione e verrà anticipata a martedì 5 dicembre.

Una variazione di palinsesto in via del tutto eccezionale, dato che dalla settimana successiva l'appuntamento con la Serie TV che vede protagonisti Gassmann e Pandolfi tornerà in onda di giovedì sera.

Intanto, le anticipazioni di queste nuove puntate rivelano che Dante e Anita decideranno di prendere in mano le redini del loro legame e di andare a convivere insieme sotto lo stesso tetto.

Dante e Anita ritrovano i loro ex compagni nelle nuove puntate della seconda stagione

Peccato che questa serenità non durerà a lungo, dato che ben presto si ritroveranno a dover fare i conti con il ritorno in città dei loro rispettivi ex compagni, i quali creeranno un po' di caos e subbuglio.

Nella vita della donna si ripresenterà Nicola, il padre di suo figlio Damiano: un manager di successo separato e con un'altra figlia.

Dante, invece, sarà chiamato a fare i conti con la presenza della sua ex moglie Floriana, mamma di Simone. Dopo un lungo soggiorno trascorso in Inghilterra, la donna (interpretata dall'attrice Christiane Filangieri) deciderà di trasferirsi nuovamente a Roma, nella casa dove vive la grande famiglia allargata di Dante e Anita.

La sfida auditel tra la fiction di Rai 1 e il ritorno di Zelig su Canale 5

Il pubblico di Rai 1 attendeva con grande attesa il ritorno tanto atteso della serie tv, dopo una prima stagione che ha garantito importanti risultati in termini di ascolti.

La media auditel superò la soglia dei 4,5 milioni di spettatori fissi a settimana, pari ad uno share che oscillava tra il 21 e il 23%.

Quest'anno, nella collocazione del giovedì, la fiction dovrà vedersela contro le nuove puntate evento di Zelig, lo show comico di Canale 5 che tornerà in onda con la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio nella fascia di prime time dopo i buoni ascolti della passata stagione (la media sfiorò la soglia del 20% di share).