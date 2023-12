Nella puntata serale di Terra Amara del 10 dicembre Sermin e sua figlia Betul agiranno contro Demir Yaman tappezzando l'intera Cukurova con delle foto scontanti. Le due donne, infatti, coglieranno al volo l'occasione di vendicare il torto che hanno subito da Demir il quale le avrebbe private della loro eredità. Intanto Yaman verrà a sapere della gravidanza di Umit e non sarà affatto contento. Sarà così che l'uomo assumerà un medico per mettere in atto il suo folle piano.

Demir vuole rapire Umit per costringerla ad abortire

La notizia della gravidanza di Umit giungerà all'orecchio di Gulten tramite Zuleyha, la quale ha già informato la dottoressa di avere intenzione di prenderle il nascituro in modo da crescerlo insieme al marito Demir.

In realtà Umit non è realmente incinta e gli spettatori lo scopriranno più in là. La notizia, nel frattempo ha già sconvolto i fan della soap, i quali sui social hanno dimostrato il loro disappunto con commenti tutt'altro che lusinghieri.

Intanto si terrà un ricevimento per la nuova fondazione dedicata alla memoria della defunta Hunkar alla quale parteciperà anche Umit. La presenta della donna, però, non susciterà una reazione positiva visto che Demir cercherà di cacciarla. A questo punto la dottoressa gli confesserà di essere incita di suo figlio.

Sconvolto, Yaman prenderà a tutti i costi che la sua ex amante abortisca, ma le sue parole saranno vane visto che la donna dirà di essere determinata a portare avanti la gravidanza.

Davanti all'ennesima testardaggine di Umit, Demir deciderà di fare una mossa scioccante e folle: rapire la donna che porta in grembo suo figlio e assumere un medico che si occupi di interrompere la gravidanza. Questo piano, però, non andrà a buon fine visto che Sevda interverrà in tempo, allertando la polizia, e riuscendo ad impedire che Yaman faccia del male a sua figlia e suo nipote.

Una volta portata al sicuro a casa di Fekeli, Umit troverà protezione per il tempo necessario per organizzare la fuga da Cukurova.

La vendetta di Sermin ai danni di Demir

Rovistando nei cassetti di Zuleyha Altun, Azize sarà in cerca di un foulard, ma in questo modo Sermin finirà per imbattersi in una fotografia ritraente suo cugino e Umit in un momento di intimità.

Desiderose di vendicare il torto subito da Demir, in quanto le avrebbe private della loro eredità, Sermin e sua figlia, senza farsi scoprire, tappezzeranno le vie di Cukurova delle foto del tradimento di Yaman in modo che venga umiliato dai cittadini.

Ignara di ciò che sta accadendo tra la vendetta di Sermin, il piano di rapimento di Demir e l'intervento di Sevda, Zuleyha sarà convinta di essere l'unica a conoscenza della gravidanza di Umit e non vorrà in alcun modo diffonderlo rivelarlo al marito per evitare che egli possa fare qualche pazzia.

Intanto le fotografie compromettenti riempiranno tutta la città e Fekeli crederà che sia stata Umit a compiere un gesto del genere. La dottoressa dirà di non centrare nulla con quella storia, puntando il dito contro Fikret.

A questo punto Fekeli si arrabbierà e la caccerà via di casa.

Poco dopo Demir verrà a sapere dalla cugina che Sevda è la madre biologica di Umit. Davanti a questa sconcertante verità, Yaman inizierà a sospettare che Sevda abbia architettato sin dal principio di portare a Cukurova la figlia in modo da danneggiarlo.