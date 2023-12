Tramite una serie di stories su Instagram, Gessica Notaro - nota alle cronache per essere stata sfregiata nel 2017 con dell'acido da Jorge Edson Tavares, l'ex fidanzato condannato per il grave fatto a 15 anni di reclusione - ha espresso la propria opinione in merito alla querelle Massimiliano Varrese-Beatrice Luzzi ormai deflagrata al Grande Fratello.

La modella ha precisato di sentirsi in difficoltà perché ha avuto modo di conoscere Varrese ritenendo comunque i suoi comportamenti non accettabili ed evidenziando come si sarebbe aspettata un intervento della produzione del reality: l'attore, lo ricordiamo, è ormai solito 'attaccare' la coinquilina con espressioni come 'Chiamiamo un esorcista per Beatrice', 'E' vergognosa, malefica, cinica, stupida' e poi ancora 'Passerebbe sul cadavere della madre calpestandolo': frasi forti che spingono da tempo i più a chiedere che vengano presi dei provvedimenti.

Le dichiarazioni di Notaro: 'Conosco e stimo Varrese ma mi aspettavo un intervento della produzione'

La Notaro ha spiegato di aver ricevuto molti messaggi da parte dei fan in cui le veniva chiesto di esprimere un parere sulla vicenda evidenziando di non essersi esposta prima in attesa che fosse la produzione del gioco a prendere posizione. "Conosco Massimiliano sebbene superficialmente e lo stimo come artista - ha esordito - dunque per me è ancora più difficile dire cosa penso. Questi comportamenti non sono accettabili".

"Per fortuna oggi 8 persone su 10 sanno cosa siano il narcisismo patologico e la manipolazione affettiva" ha proseguito evidenziando come "non si possono ignorare certi campanelli d'allarme", cosa che renderebbe del tutto inutile struggersi se ci si trova poi dinnanzi a fatti di cronaca gravi.

Non che questo sia il caso precisa sempre la Notaro - "Sono sicuro che è stato fatto tutto in buona fede. Non voglio che passi il messaggio che io paragono queste cose al femminicidio" -, quel che è certo è che determinati comportamenti andrebbero stigmatizzati fin dall'inizio anche per dare un esempio all'esterno.

Le critiche al GF

In un'altra storia su Instagram, Gessica Notaro ha menzionato un ulteriore episodio accaduto durante la 26^ puntata del GF quando Massimiliano Varrese si "mise a ballare mentre Beatrice Luzzi stava facendo un discorso serio in studio" precisando come in quel momento Signorini avrebbe dovuto riprendere Varrese, altrimenti "si rafforza l'ego di queste persone che alzano sempre di più l’asticella".

La Notaro ha concluso evidenziando come anzichè essere ripreso, Massimiliano Varrese viene costantemente "premiato" da Cesara Buonamici con l'immunità. Nonostante insomma nutra una grandissima stima nei confronti di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, che conosce personalmente, la Notaro non si spiega come mai nessuno dalla produzione agli autori sia intervenuto.

Chi è Gessica Notaro

Gessica Notaro, come accennato, è salita alla ribalta della cronaca nazionale per essere stata vittima di una brutale aggressione nel 2017, raggiunta in volto da dell'acido: la ragazza ha superato la gravissima aggressione subita con determinazione e grande coraggio, decidendo di impegnarsi quotidianamente nelle campagne di sensibilizzazione e di contrasto alle violenze di genere.

Oggi la 33enne appare felice e serena: nel settembre di quest'anno è anche convolata a nozze con un carabiniere, Filippo Bologni. I due coniugi vivono a Rimini, città natale di lei.