Lara si è svegliata dal coma e nelle nuove puntate di Un posto al sole la posizione di Roberto e Marina è seriamente a rischio. Ferri ha acconsentito alla sua richiesta di vedere Tommy ed è rimasto sorpreso dal fatto che ha ammesso le sue colpe. Ma non è questo ciò che ha fatto trasalire Roberto. Lara ricorda perfettamente il momento dell'aggressione che le è costata quasi la vita. Ha ricostruito l'esatta dinamica e sa che è stata Gabriella ad accoltellarla. Ora la situazione si capovolge completamente, visto che Martinelli ha ripreso il controllo e può rovinare per sempre chi voleva farla fuori e tacere per sempre.

Non si esclude che, prima di un'eventuale denuncia di Lara, sia la stessa Gabriella a costituirsi, confessando tutta la verità alle autorità. In quel caso Marina finirebbe in prigione e anche per Roberto arriverebbero dei guai.

Un posto al sole: Lara ricorda la dinamica dell'aggressione, Gabriella nei guai

Dopo essersi svegliata dal coma, Lara ha parlato con Roberto che ha acconsentito a farle vedere Tommy, sperando di tenerla buona. Peccato che durante quei pochi minuti Ferri abbia ascoltato la ricostruzione di Martinelli riguardo la sua aggressione in carcere. Le detenute l'hanno circondata e Gabriella le ha sferzato i colpi che l'hanno quasi ridotta in fin di vita.

La situazione volge inaspettatamente a favore di Lara, una volta scoperto che è stata Marina a pagare Gabriella per ucciderla.

Tuttavia la stessa Gabriella, sentendosi sotto pressione, potrebbe giocare d'anticipo confessando alle autorità il patto stretto con Marina, in modo da avere uno sconto di pena qualora la faccenda venisse a galla. Se così fosse, Giordano finirebbe dritta in carcere e anche per Roberto ci sarebbero delle gravi conseguenze.

Marina e Roberto pronti a un nuovo piano alle spalle di Ida

Ferri e Marina non hanno freni. Dopo l'accordo stretto con Gabriella volto a uccidere Lara, andato poi male, penseranno bene di giocare sporco alle spalle di Ida che pensa di aver trovato in loro un porto sicuro. Nelle puntate di Un posto al sole della prossima settimana Tommy rischia di non vedere più Ida a causa del folle piano ordito da Roberto e Marina.

I due, dopo essere partiti per la Polonia, stringeranno un patto con la zia di Ida finalizzato a far rimanere in terra natia la nipote e tornare con Tommaso.

Roberto e Marina meritano di pagare per i loro crimini?

Il pubblico di Un posto al sole commenta spesso sui social le varie vicende della soap. Nonostante abbiano commesso dei gravi reati, in primis quello di pagare Gabriella per uccidere Lara, una fetta di fan è comunque dalla loro parte. Ci si chiede come mai, anche di fronte all'effettiva crudeltà di Martinelli, le loro malefatte passino sempre in secondo piano.