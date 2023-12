Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate tedesche vedranno Carolin in grande difficoltà per colpa della signora Fröbel che la costringerà a rubare un farmaco dall'ambulatorio medico di Michael. Nonostante la sua opposizione, si troverà nelle condizioni di esaudire la sua richiesta. La situazione precipiterà quando la polizia arresterà la povera Carolin in presenza di Michael che non potrà fare nulla per evitare il peggio.

Tempesta d'amore puntate tedesche, anticipazioni: Carolin sotto ricatto

Nei nuovi episodi di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 Carolin conoscerà la signora Fröbel che diventerà per lei un incubo.

La donna la ricatterà costringendola a rubare un farmaco dal mobiletto dello studio medico di Michael. Carolin dovrà attuare un piano per far fronte a questo ricatto. Dopo essere andata a cena con Michael interromperà l'incontro con una scusa. La sua addetta alla sorveglianza, la signora Fröbel, la contatterà nuovamente per metterla sotto pressione: Carolin dovrà rubare degli oppiacei in ospedale.

Carolin riuscirà con un sotterfugio a prendere la chiave dell'armadietto in cui Michael tiene i farmaci. I suoi rimorsi di coscienza la fermeranno e così penserà di risolvere le cose lasciando la chiave sulla scrivania di Michael. Peccato che un paziente non coinvolto in questa spinosa faccenda la trovi prima di lui e la porti nella stanza.

La confessione di Carolin e l'arresto

Ovviamente tutti i sospetti ricadranno sul paziente che, senza saperlo, ha preso la borsa con all'interno la chiave dell'armadietto dei farmaci. A quel punto Carolin sarà costretta a scagionarlo e confessare la verità a Michael, che metterà in atto un piano per aiutarla.

Michael inserirà un dispositivo di geolocalizzazione alla scatola dei medicinali, in modo che la signora Fröbel venga colta in flagrante quando la consegnerà al suo acquirente.

La perfida donna se ne accorgerà e minaccerà a sua volta Carolin, chiedendo di revocare la sua libertà vigilata.

Terrorizzata dalla possibilità di finire i suoi giorni in carcere, Carolin si darà alla fuga, ma la polizia la rintraccerà arrestandola davanti a Michael che non potrà fare nulla. Questa vicenda darà del filo da torcere ai due innamorati, ma occhio anche alle altre trame che cambieranno le dinamiche della soap e in primis la confessione di Erik che darà una svolta alla vita di Josie e Yvonne.

L'albergo di Tempesta d'amore si trova in Alta Baviera

La telenovela tedesca che tanto piace al pubblico italiano è ambientata nel suggestivo Hotel Fürstenhof, in Alta Baviera. A fare da sfondo alle scene esterne è il castello di Vagen, realizzato a partire dalla fine del 1700 e di proprietà di un'antica famiglia nobile bavarese. Sorge nella zona montana tra Chiemgau, il Tegernsee e Garmisch-Partenkirchen. Un'ala dell'hotel è invece niente di meno che una delle stanze della casa di Thomas Mann.