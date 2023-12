Durante la cena di ieri, Anita Olivieri ha ammesso di infrangere spesso il regolamento del Grande Fratello. La concorrente romana ha rivelato che durante la notte capita spesso che lei e Rosy Chin si tolgano il microfono mentre parlano. Ovviamente la confidenza di Anita non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra, che stanno chiedendo dei provvedimenti nei confronti della concorrente.

La confessione della concorrente

Giovedì 28 dicembre, gli autori del GF hanno organizzato una cena in maschera per tutti i concorrenti. Al termine della serata, Massimiliano Varrese si è ritrovato a tavola a scambiare alcune chiacchiere con Fiordaliso, Grecia Colmenares, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri.

A un certo punto quest'ultima ha interrotto il coinquilino mentre parlava e ha fatto una confidenza personale: "A volte, quando io e Rosy ci togliamo il microfono, ce ne spariamo una a testa". Anziché redarguire la compagna d'avventura, Massimiliano ha chiesto se le due si offendono a vicenda nel letto e Anita ridendo ha risposto in modo affermativo: "Sì, perché devi buttare fuori".

Utenti indignati per le parole di Anita

In seguito alla confidenza riportata da Anita Olivieri, sul web è scoppiata una nuova polemica.

In particolare, su X (ex Twitter) moltissimi utenti stanno chiedendo dei provvedimenti disciplinari nei confronti della concorrente romana.

Un utente ha menzionato il GF e ha ribadito che togliere il microfono è contro il regolamento: "Questa continua a infrangere le regole e se ne vanta pure". Un altro ha fatto notare che non è la prima volta che la concorrente rivela di non rispettare le regole del reality show.

Tra i vari commenti c'è anche chi ha precisato che Anita andrebbe espulsa dal gioco perché è già stata richiamata una volta per avere ricevuto un bigliettino dalla mamma proveniente dall'esterno della casa di Cinecittà. Infine c'è chi ha ribadito che Olivieri sia "protetta" perché avrebbe un presunto flirt con un autore, ma in questo caso si tratta solo di un pettegolezzo di gossip visto che non c'è alcuna prova.

Tutte gli scivoloni di Anita Olivieri al GF

Anita Olivieri è finita più volte al centro delle polemiche per via dei numerosi scivoloni commessi al GF. L'ultimo in ordine di tempo riguarda un commento sul morbo di Parkinson, ma non è l'unico.

In passato ha detto di avere un cugino nato prematuro e avendo dei problemi di apprendimento, la concorrente ha confidato che lei e suo fratello si divertono a prenderlo in giro. Un'altra volta ha ironizzato sul fatto che Federico Massaro e Vittorio Menozzi quando vanno in bagno ci mettono sempre tanto tempo, alludendo a una presunta omosessualità dei due compagni d'avventura.