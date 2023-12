Petra aiuterà Cruz a uccidere Elisa aggiungendo del veleno nella sua tisana nella puntata de La Promessa in onda martedì 2 gennaio. Le anticipazioni annunciano che Lorenzo e la marchesa saranno decisi a seguire l'idea della governante e le chiederanno di procedere. Il piano, tuttavia, non andrà a buon fine, e questo desterà dei sospetti in Lorenzo.

Nel frattempo Candela suggerirà a Pia di avanzare delle pretese sul testamento visto che suo figlio è del Barone de Linaja. Infine ci sarà l'arrivo di Blanca, una vecchia amica di Manuel e questo darà molto fastidio a Jimena.

I sospetti di Petra e Cruz su Lorenzo

Cruz sarà sempre più decisa a sbarazzarsi di Elisa e Petra le darà un prezioso aiuto. La governante dirà a Lorenzo e alla marchesa che il modo ideale che far fuori la baronessa è mettere del veleno nella tisana che la donna prende ogni sera prima di dormire. Lorenzo e Cruz saranno decisi a seguire il consiglio di Petra e la governante aggiungerà la sostanza letale alla bevanda della baronessa. Alla fine, però, la marchesa scoprirà che il piano non è andato a buon fine. A quel punto, Petra metterà in guardia Cruz sul fatto che Lorenzo potrebbe essere un doppiogiochista, anche perché il sospetto che Elisa sappia del tentato avvelenamento sarà forte.

Le novità non mancheranno neanche per Pia che parlerà con Candela del figlio che ha in grembo.

La cuoca dirà alla governante di aver capito che il suo bambino è del Barone de Linaja e pertanto la spingerà a pretendere la sua parte di eredità.

La gelosia di Jimena aumenterà con l'arrivo di Blanca

La gravidanza di Pia spingerà Gregorio a prendere sempre più a cuore la situazione della donna e il maggiordomo parlerà con Alonso della sua partenza.

Gregorio dirà al marchese che il suo compito alla Promessa è terminato e vuole cercare un lavoro che gli permetta di occuparsi di sua moglie e del bambino che sta per nascere.

Nel frattempo alla tenuta ci sarà l'ingresso di Blanca, una vecchia amica di Manuel. La nuova arrivata sembrerà avere un'ottima complicità con il marchesino e Jimena farà una scenata a suo marito.

Lui tuttavia continuerà a fare quello che desidera, uscendo in comitiva per andare a teatro e poi portando Blanca a fare un giro sull'aereo.

Il punto su Blanca: aiuterà Manuel a vedere la vera faccia di Jimena

Blanca Palomar è una donna avventurosa che ha trascorso la sua infanzia con Manuel e Leonor. La vecchia amica del marchesino darà filo da torcere a Jimena sin dal suo arrivo, scatenando la sua gelosia, ma non si fermerà qui.

La complicità tra Blanca e Manuel sarà sempre più evidente: sua moglie sarà molto infastidita dalla sua presenza, mentre Jana non sarà gelosa. L'amica del marchesino capirà presto la sua confusione sentimentale e si impegnerà ad aiutarlo a fare chiarezza dentro di sé, contribuendo a svelare la vera faccia di Jimena.