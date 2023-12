"Sembra che abbiamo il Parkinson quando balliamo", è questa la frase finita al centro delle polemiche pronunciata da Anita Olivieri al Grande Fratello. Durante la serata di ieri, la concorrente stava ballando con Rosy Chin e Fiordaliso quando per descrivere le movenze errate ha commesso l'ennesimo scivolone che non è passato inosservato ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

Lo scivolone di Olivieri

In occasione dell'aperitivo organizzato dagli autori del GF per mercoledì 27 dicembre, i concorrenti si sono anche scatenati con balli e canti.

Terminata la cena Anita Olivieri ha iniziato a ballare con Fiordaliso e Rosy Chin, ma guardando allo specchio le movenze goffe ha affermato: "Sembra che abbiamo il Parkinson quando balliamo". Dal momento che chi era con lei non ha detto nulla, le tre concorrenti hanno continuato a ballare come se nulla fosse accaduto.

ciao aspide scusaci la correttissima anita invece 10 minuti fa ha detto guardandosi allo specchio di sembrare affetta da parkinson’s non pensi abbia mancato di rispetto a tutte le persone con la malattia? le parole non hanno un valore? 🥺 pic.twitter.com/IWV3DXGGYh — nina (@chetimportaaa) December 27, 2023

Sui social però la frase pronunciata da Anita non è passata inosservata ed è stata oggetto di nuove polemiche.

Fan stanchi delle continue gaffe rimaste impunite da parte di Anita

Sul social X i telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra hanno assistito all'ennesimo scivolone commesso da Anita Olivieri. Un utente si è detto stufo per l'atteggiamento della concorrente romana: "Anita spara così tante cavolate che è impossibile starle dietro".

Un altro ha criticato Anita ma anche Rosy e Fiordaliso per essere rimaste impassibili: "Olivieri ha mancato di rispetto a tutte le persone che soffrono del morbo di Parkinson. Le parole hanno un valore". Tra i vari commenti c'è chi si è stancato per il fatto che gli autori non prendano mai provvedimenti nei confronti della ragazza e chi ha menzionato in ordine di tempo tutti gli scivoloni commessi da Anita: "Ogni volta che apre bocca dice solo cattiverie", mentre un altro ha affermato: "Che persona sgradevole".

Tuttavia c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Olivieri sostenendo che ogni volta viene presa di mira senza un valido motivo.

Il percorso di Anita Olivieri al GF

Anita Olivieri è entrata nella casa di Cinecittà a settembre. La concorrente romana in principio ha avuto dei diverbi con l'ex concorrente Heidi Baci, successivamente ha iniziato a discutere con Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. In merito a quest'ultima, Anita è stata più volte accusata dai fan dell'attrice di essersi messa in mezzo al rapporto di Beatrice e Giuseppe Garibaldi influenzando quest'ultimo ad andare contro la prima. Tra i telespettatori però c'è anche chi ha sempre speso parole di stima nei confronti della concorrente per il semplice fatto di non avere mai avuto paura di esprimere il suo pensiero anche se in alcune occasioni è andata contro i preferiti del pubblico.