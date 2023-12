A tre mesi dall'inizio del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri c'è sempre più distanza: l'attrice è convinta che la ragazza condizioni Giuseppe Garibaldi in tutto, soprattutto nelle decisioni che riguardano il loro altalenante rapporto. Sui social network c'è chi la pensa come Luzzi e chi invece difende Olivieri sottolineando che di recente si è tirata fuori da questa dinamica dicendo a Giuseppe "non mettermi più in mezzo".

Scintille a distanza tra le inquiline

Il riavvicinamento che c'è stato recentemente tra Beatrice e Garibaldi sembra non aver portato a nulla di concreto.

Questo giovedì 14 dicembre la concorrente si è confidata con Fiordaliso e ha accusato Anita di influenzare negativamente Giuseppe all'interno della casa.

"Lui è sotto il suo controllo assoluto, è una manipolatrice", ha detto Luzzi nelle ultime ore riferendosi al legame che il suo ex ha instaurato con Olivieri al GF.

Anche se la cantante ha cercato di smentirla dicendo che tra i due ragazzi c'è solo affetto ma che ognuno si comporta come vuole, l'attrice ha aggiunto: "Lei lo controlla. L'ultima volta che abbiamo avuto una discussione lei gli è stata attaccata tutto il tempo". Poi ha concluso: "Un'amica non si comporta così, ma ti prende da parte".

Il parere dei telespettatori

"Non mi interessa, non mettermi più in mezzo", è questo il deciso commento che Anita ha fatto l'altro giorno quando Giuseppe le ha parlato del riavvicinamento che aveva appena avuto con Beatrice in camera.

Stando a queste parole la ragazza non vorrebbe più essere tirata in ballo quando si parla della coppia che per circa due mesi è stata al centro delle dinamiche del GF, perlomeno finché gli autori non hanno inserito nel cast Greta e Perla per concentrarsi sul "triangolo" con Mirko.

Sotto al post di "X" che è stato dedicato alle ultime frecciatine che Luzzi ha lanciato ad Olivieri è possibile leggere il parere del pubblico su questa rivalità, opinioni decisamente contrastanti.

"Mettete sempre e solo le parole di Bea, vergogna", "Anita è raccomandata, è vero quello che dice Beatrice su lei e Giuseppe", "Ma perché non fate vedere anche le dure parole di Anita?", questi sono i commenti di chi è dalla parte dell'attrice.

"Falsa, curati l'ossessione per Anita", "Ha paura di rimanere senza clip per sabato", "Anche se fosse, cosa gliene frega a lei?", questi invece sono alcuni pareri contro Beatrice e a favore della ragazza che dall'inizio del percorso è amica di Garibaldi.

Il percorso di Giuseppe tra le mura di Cinecittà

Giuseppe intanto continua a barcamenarsi a fatica tra le due donne con le quali ha costruito i rapporti più importanti da quando è nella casa del reality: da un lato c'è la migliore amica Anita e dall'altro l'ex "compagna" Beatrice.