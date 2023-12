Nelle prossime puntate di Terra amara in programma dal 18 al 23 dicembre sui teleschermi di Canale 5 ci saranno brutte notizie per la famiglia Taskin. Saniye e Gaffur saranno in ansia quando Uzum finirà in coma dopo l'attacco alla tenuta. Una preoccupazione che non sarà sentita da Cumali, il quale sembrerà infischiarsene delle condizioni di salute della figlia: proprio per questo motivo Saniye deciderà di aggredire l'uomo.

Anticipazioni Terra amara: Uzum finisce in coma

Demir verrà arrestato perché sospettato dell'omicidio di Sevda. Purtroppo ci saranno poche probabilità di scarcerazione imminente, visto tutti gli indizi schiaccianti contro di lui.

Il ricco imprenditore, però, scalpiterà per tornare libero in quanto avrà paura che Hakan possa far del male alla sua famiglia. Di conseguenza, Fikret metterà in atto un piano per far evadere Demir approfittando di una controfigura. Il giovane, infatti, vorrà far scappare il fratellastro in Sira. Ma Demir si rifiuterà di fuggire da solo, tanto da tornare a casa per invitare Zuleyha a fare i bagagli il prima possibile, se non accadesse il colpo di scena.

Un gruppo di banditi entrerà alla tenuta con intenzioni bellicose. Tutti i residenti riporteranno serie conseguenze nell'attacco. Uzum infatti finirà in coma dopo essere rimasta gravemente ferita, mentre Demir risulterà irreperibile.

Saniye aggredisce Cumali

Zuleyha temerà che Demir sia stato rapito dagli aggressori a differenza del procuratore che crederà che sia stato loro complice per poter scappare all'arresto. Fikret, invece, intuirà che l'attacco alla tenuta sia opera di Hakan, il fratello dell'uomo che Fekeli aveva ucciso per sbaglio.

Betul, intanto, apparirà interessata all'azienda di Demir.

L'avvocatessa, infatti, vorrà conoscere l'identità del misterioso acquirente del 25% delle quote di Zuleyha.

Abdulkadir informerà telefonicamente Hakan della morte di Ercan, mentre Fekeli chiederà il permesso di uscire di prigione quando scoprirà dell'assalto alla fattoria di Demir. Gaffur e Saniye, intanto, si faranno forza a vicenda al capezzale di Uzum, ancora in coma in ospedale.

In questo frangente, la capomastro noterà Cumali mangiare allegramente davanti ad un ricco banchetto. Per questo motivo la donna non esiterà ad aggredire l'uomo, accusandolo di non preoccuparsi per la figlia.

L'arrivo di Uzum a Terra amara

Uzum è tra i più piccoli personaggi di Terra Amara. La bambina ha fatto il suo debutto nelle vicende ambientate a Cukurova quando sua madre Zelis ha avuto dei notevoli problemi di salute. Per questo motivo Saniye ha deciso di prendersi cura di Uzum fino ad adottarla quando Zelis è morta in seguito alla scoperta di un tumore ai polmoni. In questo modo la capomastro ha esaudito il suo sogno di diventare madre. Una felicità che è venuta meno quando Cumali ha fatto il suo arrivo alla tenuta.

L'uomo si è presentato come il vero padre di Uzum se la realtà fosse ben altra. Nelle attuali vicende di Terra Amara, Uzum è stata ricoverata in ospedale a seguito delle ferite subite durante un attacco alla tenuta.