Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 dicembre rivelano che Tancredi si mostrerà spietato nei confronti di Matilde e intenderà fargliela pagare dopo aver scoperto della sua tresca con Vittorio Conti.

Lo scopo di Tancredi sarà quello di denunciarla per adulterio e in questo modo mandarla in carcere. La donna, però, non avrà alcuna intenzione di mollare la presa e di darla vinta al marito, potendo contare anche sul supporto di Vittorio Conti.

Flora mette a tacere Tancredi, Matilde non si arrende

Il promo del nuovo appuntamento rivela che Tancredi si ritroverà ai ferri corti con Flora Ravasi, dopo aver scoperto che la compagna di Umberto fosse a conoscenza del piano di Matilde di mettere la parola fine al loro matrimonio.

"Mi deve rispetto e fedeltà, esattamente come io lo devo a lei", sono le parole che userà Tancredi parlando con la stilista.

"Rispetto? Dopo quello che le hai fatto tu mi parli di rispetto?", replicherà subito Flora, che proverà così a riportare Tancredi con i piedi per terra, dato che è stato il primo ad aver ferito sua moglie.

Sta di fatto che Matilde questa volta non avrà intenzione di fargliela passare liscia e intenderà andare fino in fondo pur di prendersi la sua rivincita e avere la meglio.

Tancredi vuole mandare Matilde in carcere: anticipazioni de Il Paradiso del 15 dicembre

"Non commetterò lo stesso errore, questa volta ho intenzione di tagliare ogni legame", esclamerà Matilde parlando con Flora Ravasi.

Tuttavia sarà Vittorio Conti a svelare quello che in realtà il vero piano diabolico è quello di Tancredi: l'uomo ha intenzione di denunciare la moglie per adulterio e mandarla in carcere.

Un duro colpo anche per Conti, che si schiererà in difesa della sua amata Matilde e sarà pronto a sostenerla in questa battaglia.

Successivamente Tancredi avrà anche un duro confronto con la moglie, che gli rinfaccerà quanto le ha fatto incendiando la sua fabbrica.

"Appiccare un incendio doloso per distruggere la fabbrica di tua moglie, questo è un crimine", sbotterà la Frigerio contro il perfido Tancredi.

La delusione di Matilde per suo marito Tancredi

Nelle puntate precedenti della soap opera Matilde aveva scoperto la verità sulla notte dell'incendio al mobilificio dei suoi genitori e grazie al dossier portato alla luce della giornalista Diletta ha saputo che suo marito è stato l'artefice numero uno di quel disastro, che ha distrutto i sogni della sua famiglia.

Per questo motivo la donna non intende darla vinta al marito e si dirà disposta a tutto pur di fargliela pagare, intenzionata a mettere la parola fine al loro matrimonio.