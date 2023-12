Praticamente fin da quando è entrato al Grande Fratello, Federico Massaro è rimasto colpito da Anita Olivieri. Nei giorni scorsi il modello ha avuto modo di confessare il proprio interesse a Rosy Chin, molto legata nella casa a Olivieri, e ieri sera ha deciso di fare il grande passo confessando la propria attrazione alla diretta interessata: Anita dal canto suo ha però ammesso di essere ancora molto legata al suo ex.

Federico si è dichiarato ad Anita

Da giorni Federico Massaro si sta confrontando con i suoi compagni d'avventura per capire come avvicinarsi ad Anita Olivieri.

Mentre Letizia Petris e Rosy Chin hanno consigliato al modello di andarci 'con i piedi di piombo' perché Olivieri ha un carattere molto particolare, Massaro ha deciso di esporsi.

Ieri sera, il concorrente si è così aggiunto ad una conversazione a quattro che prevedeva la presenza di Anita, Rosy, Monia e Fiordaliso dichiarando i propri sentimenti ad Anita stessa: "Tu non mi sei piaciuta per le battutine o per il modo che hai di scherzare. Mi piaci perché sei seria".

A quel punto la ragazza si è aperta rivelando di non essere più riuscita ad intraprendere nuove relazioni per via della situazione complicata col suo ex Edoardo: "Non voglio fare del male a nessuno". Massaro si è adeguato al 'sentire' della coinquilina promettendo che prima di corteggiarla andrà per gradi cercando di instaurare in via prioritaria un rapporto d'amicizia.

Le ipotesi dal web

Fin dall'ingresso nella casa di Cinecittà Anita Olivieri ha sempre affermato di avere una situazione sentimentale irrisolta lontano dai riflettori: la giovane sente di essere ancora legata al suo ex visto che tra alti e bassi sono stati insieme per 10 anni.

Al contrario, sui social alcuni utenti hanno ipotizzato che la concorrente non voglia legarsi a nessuno perché avrebbe un flirt con uno degli autori del programma.

A oggi, però, non esiste alcuna prova che testimoni la fondatezza di quello che va a tutti gli effetti considerato come un pettegolezzo di gossip e nulla di più.

Il percorso di Anita Olivieri al GF

La concorrente romana all'interno del GF si è parecchio distinta per la rivalità con Beatrice Luzzi: tra le due concorrenti non è mai scattata la scintilla della complicità con Olivieri ad aver di recente difeso anche Massimiliano Varrese, giustificandone gli atteggiamenti aggressivi verso l'attrice col fatto che la Luzzi 'porterebbe al limite le persone'.

Anita Olivieri è finita al centro di alcune polemiche social anche per delle frasi goliardiche in cui alludeva ad una presunta omosessualità da parte di Vittorio Menozzi che ha comunque sempre affermato di essere eterosessuale. Circa due settimane fa è anche finita in nomination d'ufficio per aver ricevuto dall'esterno delle informazioni provenienti dalla madre.