Eleonora Giorgi negli studi di Pomeriggio Cinque ha espresso la propria opinione sulla scelta di Elodie di esibirsi spesso poco vestita. "Mi ha umiliata", ha detto l'attrice riferendosi al fatto che una donna di talento non avrebbe bisogno di ricorrere alla nudità per esprimersi. Anna Pettinelli e Cesara Buonamici, invece, hanno difeso l'artista e la sua libertà, non trovandola per niente volgare.

Anna Pettinelli difende Elodie: 'Non la trovo per niente volgare', Giorgi: 'Io sì'

A Pomeriggio Cinque lunedì pomeriggio si è parlato di alcune esibizioni di cantanti come Elodie che spesso ama mostrare il suo corpo sul palco.

L'opinionista Anna Pettinelli si è schierata dalla parte di Elodie, ricordando che il corpo per un artista che balla e canta resta una forma di espressione. "Vi ricordate l'ombelico di Raffaella Carrà?" ha detto la speaker radiofonica, sottolineando che non bisognerebbe pensare di Elodie che è discinta solo perché ama esprimersi anche con il proprio corpo. "Non la trovo mai volgare", ha concluso Anna Pettinelli che è stata interrotta da Eleonora Giorgi con un secco "Io sì, la trovo volgare". L'attrice non è stata d'accordo con la speaker radiofonica e ha aggiunto riguardo ai modi di Elodie: "Mi ha umiliata, addirittura", spiegando che vederla ballare quasi svestita in televisione la offende.

"È una grande artista, è una grande cantante ed è così antico far finta che una gamba sia come un seno".

Poi Eleonora Giorgi ha parlato dell'inutilità di usare il proprio corpo, visto il grande talento che si potrebbe sfruttare. Anna Pettinelli non ha nascosto di essere stupita del parere dell'attrice, ribadendo che bisogna rispettare la libertà di tutti.

Anche la giornalista Cesara Buonamici è intervenuta nel dibattito, ricordando che anche Damiano dei Maneskin ama esibirsi anche con il corpo e che quindi Elodie ha tutto il diritto di farlo.

Il precedente botta e risposta tra Elodie e Gino Paoli

Nella puntata di Pomeriggio Cinque è stato anche mandato in onda un servizio sulle frasi che il cantante Gino Paoli ha pronunciato in un'intervista al Corriere della sera nei giorni scorsi.

Il cantautore genovese ha criticato alcune cantanti di oggi per l'eccessiva esposizione del corpo: "Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il fondoschiena".

La risposta di Elodie non si è fatta attendere e, sentendosi tirata in ballo, su Twitter aveva detto la sua: "Ci sono artisti che hanno scritti capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle persone spregevoli. Io preferisco essere una bella persona".