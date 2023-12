Vittorio Menozzi ancora preso di mira con commenti omofobi e Massimiliano Varrese ancora al centro delle polemiche per delle frasi infelici: sembra la trama di un film già visto quella andata in scena nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello laddove l'attore sembra proprio non riuscire a limitare un lato del carattere particolarmente inviso al pubblico da casa.

La frase infelice di Varrese

Durante la serata di ieri tutti i concorrenti si trovavano in salone per godersi un momento di relax. Ad un certo punto un autore ha chiesto a tutte le donne di andare in confessionale e Massimiliano Varrese rivolgendosi a Menozzi ha esclamato: "Vittorio tu no".

#grandefratello il confessionale "tutte le donne in confessionale"..il guru 🦉 "Vittorio tu no eh"..illusi pensavate che lui cambiasse ma il lupo perde il pelo ma non il vizio 🤮 #varresefuori pic.twitter.com/Zpvq5S0rJ9 — GameOver 🎮🖕🏻👌🏻✌🏻 (@gameoverrevoema) December 19, 2023

Non è dato sapere come sia proseguita la conversazione perché l'autore del video che ha immortalato il momento ha interrotto la registrazione. Quel che è certo è che per l'ennesima volta Varrese ha fatto un'allusione alla presunta omosessualità da parte del coinquilino, nonostante quest'ultimo abbia più volte ribadito di essere eterosessuale.

La reazione dei fan di Menozzi

L'ennesima insinuazione ai danni di Vittorio Menozzi non è passata inosservata ai suoi fan.

Sul social X (ex Twitter) alcuni utenti stanno ancora una volta chiedendo dei provvedimenti nei confronti di Massimiliano Varrese: "Nel 2023 dobbiamo ancora sentire battute omofobe", "Continuate così, perdete la faccia anche voi", "Basta con questo soggetto, ora punta Vittorio con frasi omofobe" solo alcuni dei commenti apparsi sul noto social per 'bacchettare" la condotta dell'attore.

Massimiliano Varrese a rischio squalifica?

Al momento non è dato sapere quale sarà la posizione del GF sull'ennesimo scivolone di Massimiliano Varrese. In occasione della scorsa puntata, Alfonso Signorini aveva già rimproverato il concorrente per le tante frasi infelici pronunciate verso Beatrice Luzzi - "Chiamiamo un'esorcista per lei", "È perfida e stupida" e similari - aggiungendo come in caso di altri comportamenti scorretti o comunque sopra le righe sarebbe stato squalificato dal gioco.

Nelle scorse settimane persino Gessica Notaro, nota alle cronache per essere stata sfregiata nel 2017 con dell'acido da Jorge Edson Tavares, l'ex fidanzato condannato per il fatto a 15 anni di reclusione - è stata chiamata in causa dai fan social per commentare la condotta di Varrese nei confronti della Luzzi rinvenendo in un certo qual senso nella stessa l'anticamera dei tanti episodi di violenza sulle donne con cui il paese ha tristemente avuto a che fare negli ultimi mesi.

Per comprendere se la frase omofoba ai danni di Vittorio Menozzi porterà il concorrente o meno alla squalifica bisognerà attendere la puntata di sabato 23 dicembre.