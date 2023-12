Il funerale di Umit sarà celebrato nella quarta stagione di Terra Amara e Zuleyha sarà inaspettatamente presente. Nonostante le continue provocazioni della dottoressa che ha fatto di tutto per separarla da Demir, la signora Altun andrà a dare il suo ultimo saluto alla rivale. Zuleyha non potrà fare a meno di ripensare ai primi tempi, quando Umit, al suo arrivo di Cukurova, era diventata una sua amica. Per Fikret sarà un dispiacere immenso sapere che la sua ex complice ha perso la vita in un incidente. Nessuno sospetterà che la donna è stata uccisa da Zuleyha.

Il ritrovamento del corpo senza vita di Umit

Nelle prossime puntate di Terra amara il corpo di Umit verrà ritrovato in nella sua auto a dieci giorni dalla sua scomparsa. Le cause della morte saranno riconducibili a un terribile incidente e a causa della decomposizione del corpo sarà difficile persino riconoscere la dottoressa. La notizia della sua morte scuoterà molto Fikret che nonostante l'allontanamento dell'ultimo periodo con lei ha condiviso un pezzo importante della sua vita. Il nipote di Fekeli sarà molto dispiaciuto per la fine di Umit, che sorprenderà tutta la città. Zuleyha sarà molto combattuta sul partecipare o meno ai suoi funerali, ma alla fine deciderà di essere presente.

Zuleyha scossa dalla morte della sua nemica

La morte di Umit porterà Zuleyha a ripensare agli ultimi momenti passati con lei, quando la dottoressa aveva tentato di rapire Adnan. Tra le due donne c'era stato un duro scontro finito con un colpo di pistola e Zuleyha temeva di aver ucciso Umit. L'assenza della donna sul luogo del litigio, però, aveva risollevato la signora Altun che ha proseguito la sua vita senza dare più peso alla cosa.

Il ritrovamento del corpo di Umit nella sua auto, poi, darà la certezza di un incidente e quindi nessuno avrà più alcun sospetto. Zuleyha non potrà fare a meno di ricordare l'arrivo di Umit a Cukurova, quando con lei sembrava essere nata una bella amicizia. Sarà in nome di quel legame che Zuleyha si recherà al suo funerale per darle l'estremo saluto.

Alla cerimonia saranno presenti anche Fekeli e Lutfiye, che staranno accanto a Fikret per la perdita della sua cara amica.

La verità sulla morte di Umit e il futuro sfortunato di Zuleyha

Resterà ancora per molto tempo il mistero sulla morte di Umit. Tutti penseranno che un incidente abbia messo fine alla sua vita, ma in realtà è stata Zuleyha a colpirla con la sua arma. La pistola usata per uccidere Umit sarà nelle mani di Abdulkadir e la scena dell'incidente è stata organizzata da Hakan. Tutto questo servirà ai due uomini in futuro per mettere nei guai Zuleyha. Con il passare del tempo, però, le cose si complicheranno ulteriormente perché Hakan si innamorerà della donna e i due arriveranno anche a sposarsi. La sfortuna di Zuleyha in amore è ben nota al pubblico di Terra amara e anche questa volta la donna resterà vedova.