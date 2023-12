Durante la mattinata di mercoledì 20 dicembre 2023, Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni erano nel giardino del Grande Fratello. Mentre i due erano intenti a guardare l’arrivo degli aerei per gli altri concorrenti, Beatrice ha rimproverato l’atleta di averle fatto un’osservazione sgradevole.

Il commento poco carino di Marco nei confronti di Beatrice

Tutti i concorrenti erano in giardino ad attendere l’arrivo degli aerei. Marco, in maniera scherzosa, ha detto a Beatrice: ''Più trascorro tempo con te, più il gruppo mi nomina". La reazione dell’attrice è stata però diversa da quanto si aspettava il judoka.

Luzzi si è infatti indispettita dicendo: “Sei sgradevole, non ti avvicinare più. Mi hai detto una cosa sgradevole”. Il concorrente è rimasto abbastanza dispiaciuto dalla situazione e ha continuato a chiedere scusa. Beatrice è rimasta però ferma sulla sua posizione, dicendo: “Non dire più che se ti avvicini a me loro ti nominano”. Marco ha continuato a giustificare la sua frase, dicendo: “Io sin dall’inizio ho anche modificato il mio carattere, correggendo ciò che poteva darti fastidio. Io non avevo intenzione di ferirti, stavo solamente scherzando:”L'attrice è però rimasta nella sua posizione, offesa e molto delusa dall’atteggiamento dello sportivo.

Rosy contro alcuni inquilini della casa

Rosy Chin, mentre si trovava in giardino in compagnia di Monia La Ferrara e la cantante Fiordaliso, ha tirato una frecciatina velenosa ad alcuni suoi compagni di gioco.

La nota chef milanese ha dichiarato di non intravedere, in tutti i suoi compagni un atteggiamento buono. A tal proposito ha sbottato dicendo: “Io penso che ci sono delle persone che sono disposti a fare dei grandi sgambetti per andare avanti nel gioco. Farebbero di tutto per emergere” Tuttavia Fiordaliso si è detta in disaccordo con la chef, dicendo: “Io non la penso come te.

Non penso ci siano persone pronte a farti lo sgambetto per arrivare. Che poi tutti vogliono la finale, è un altro ragionamento. Ma io non penso che ci siano dei burattinai, quello no”. Non resta che attendere i prossimi giorni, per scoprire come reagiranno gli altri concorrenti alle dichiarazioni di Rosy.

Sondaggi aggiornati al 20 dicembre

Secondo il portale di sondaggi Grande Fratello Forum free, alle ore 15:10 del 20 dicembre, il concorrente più votato e quindi salvo, è Marco Maddaloni, con il 34,71% di preferenze. Al secondo posto invece ci dovrebbe essere Greta Rossetti, con il 33,22% di voti. Ultimo e quindi a rischio candidatura per la prossima nomination eliminatoria, dovrebbe essere Federico Massaro, con il 32,7% di voti. Ad esprimere la preferenza sono stati 1.472 utenti.