In Terra Amara anche per i più piccoli della serie c'è una vita senza pace. La piccola Leyla si ritroverà vittima di un incidente a causa di Fadik. La lascerà da sola nel terrazzo e la bambina, gattonando in libertà, oltrepasserà la balaustra cadendo rovinosamente dal primo piano. Per Züleyha ci sarà l'ennesima corsa disperata in ospedale.

Leyla in pericolo

A Villa Yaman si svolgerà una delle solite giornate: Züleyha continuerà ad affrontare i problemi che ci sono in azienda e in famiglia, mentre i bambini giocheranno spensierati. Adnan si troverà dentro casa insieme al fratellastro Kerem Ali, mentre Leyla sarà sul terrazzo con la madre.

Improvvisamente a Villa Yaman arriverà Fikret e Züleyha capirà subito che il ragazzo ha qualcosa che non va. Lascerà la bambina nelle mani di Fadik e andrà in giardino per capire che cosa sia successo.

Fadik, però, non si renderà che la sua signora si sta recando nel piano di sotto, così anche lei se ne andrà per controllare Adnan e Kerem Ali, e la piccolina rimarrà tutta sola nel terrazzo. Un luogo pieno di pericoli, visto che la balaustra non è protetta a misura di bambino.

Leyla cade rovinosamente dal balcone

Quale sarà le questione che incupirà Fikret? Lui, la zia Lütfiye e Kerem Ali da un po' di tempo vivono a Villa Yaman, ma il ragazzo arriverà e chiederà alla zia di fare le valigie, perché presto se ne andranno via.

Züleyha rimarrà stupita quando sentirà che vogliono lasciarla sola. Fikret, ovviamente, lo farà perché è geloso del rapporto che Züleyha ha con Hakan, però questo problema a breve diventerà meno grave del previsto, perché nel terrazzo si sta per consumare una tragedia.

La piccola Leyla, rimasta sola, inizierà a gattonare, fino a quando raggiungerà la balaustra.

Si sporgerà talmente tanto fino a cadere di sotto.

La disperata corsa in ospedale per salvare Leyla

Sarà Fadik a rendersi conto che la bambina è precipitata dal terrazzo e le sue urla attireranno l'attenzione di Züleyha, Fikret e Lutfiye. Andranno in tilt quando vedranno la bambina immobile lì per terra, ma non ci sarà tempo da perdere.

Fikret la prenderà in braccio e insieme a Züleyha correranno in ospedale.

La bambina verrà affidata alle cure dei medici e tutti si augureranno che non accada il peggio.

Murat Ünalmış dedica un post all'interprete di Leyla

Nella serie la piccola Leyla è l'unica figlia biologica di Demir, visto che Adnan in realtà è figlio di Yilmaz. Quando la bambina è venuta al mondo, durante le puntate di Terra amara andate in Turchia nel gennaio del 2020, l'attore che interpreta Demir, Murat Ünalmış, ha voluto dedicare un post su Instagram alla sua piccola interprete, che si chiama Ikra: "Spero tu possa vivere in bontà e armonia".