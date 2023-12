Nelle puntate de La Promessa dal 27 al 29 dicembre Salvador verrà dato per morto dopo essere stato fatto prigioniero dai nemici, Cruz vorrà mettere fine alla vita della baronessa Elisa.

Cruz e Lorenzo alleati contro Elisa, Martina impedisce ad Alonso di parlare con suo padre

Gregorio dopo aver sposato Pia, non riuscirà a convincerla a lasciare La Promessa per andare a vivere in una casa loro.

Nel contempo Cruz e Lorenzo vorranno impedire ad Elisa di ereditare il denaro del defunto Juan. La baronessa metterà in imbarazzo la marchesa, appena le racconterà di aver trascorso dei momenti intimi con Alonso in passato.

Ben presto Cruz dirà a Lorenzo che l’unica soluzione per sbarazzarsi della baronessa de Grazalema è quella di ucciderla. Elisa apprenderà da Lorenzo che Cruz vuole eliminarla, dopo aver annunciato la sua partenza.

Lorenzo accetterà di concedere un prestito ad Alonso e Catalina, appena avranno dei problemi con la vendita del palazzo di Cadice.

In seguito Cruz litigherà con Alonso, poiché esigerà che sia Manuel a occuparsi de La Promessa in futuro e non Catalina.

Intanto Martina impedirà ad Alonso di svelare a suo padre Fernando che lei si trova a La Promessa.

Jana rifiuta il denaro di Jimena, Manuel furioso con la moglie

Appena Jana tornerà al palazzo stremata fisicamente e si rifiuterà di farsi visitare, Maria chiederà a Pia di dare un giorno di riposo alla sua amica.

Cruz ordinerà a Gregorio di far tornare Jana a lavorare se non vorrà essere licenziata. Pia, Teresa, Maria, Lope e Mauro aiuteranno la domestica Exposito lavorando al suo posto.

Manuel si scaglierà contro Jimena per aver fatto trattare male Jana dai suoi genitori. Ben presto la domestica Exposito riceverà le scuse di Jimena e non accetterà il denaro che le offrirà.

Inoltre Jana respingerà le attenzioni di Manuel, mentre Jimena si infurierà per la freddezza del marito.

Martina ricatta Petra, Romulo vuole lasciare la tenuta

Non passerà inosservata l’intesa tra Curro e Martina, la quale intanto chiuderà a chiave Simona e Candela nell’ufficio di Pia per farle riconciliare. Dopo aver litigato di nuovo con la collega, Candela svelerà la verità sulla morte di suo marito all’intera servitù.

Martina ricatterà Petra, per impedirle di dire a Cruz la ragione della lite tra Candela e Simona.

Nel frattempo Curro chiederà delle spiegazioni a Lorenzo appena capirà grazie a Jana di non essere suo figlio, dopodiché farà visita alla madre Eugenia in sanatorio.

Infine Lope non avrà il coraggio di mettere al corrente Maria della tragica morte di Salvador, mentre Romulo dirà a Pia di voler lasciare la tenuta.

Riepilogo sul sequestro di Salvador: fatto prigioniero in guerra ma è previsto il suo ritorno

Salvador è stato costretto a imbarcarsi per il fronte in Marocco per combattere la guerra del Rift, dopo aver evitato il servizio di leva obbligatorio con un falso certificato. Poi è stato catturato in battaglia e sarà Lope quindi ad apprendere del suo decesso. In realtà negli episodi trasmessi in Spagna ad agosto e in programma in Italia tra qualche mese, Salvador ha fatto ritorno a La Promessa gravemente ferito.