Il 27 dicembre è stata pubblicata su Chi una nuova intervista a Mirko Brunetti, una delle prime dopo l'eliminazione dal Grande Fratello. A sorpresa il ragazzo ha chiarito che considera finita sia la storia con Greta che quella con Perla e ha fatto sapere che accetterebbe il trono di Uomini e donne qualora gli venisse proposto. I fan che ancora credono in un ritorno di fiamma tra quello che loro stessi hanno ribattezzato "Perletti" potrebbero doversi mettere l'anima in pace, perché Mirko non intende riallacciare una relazione con Perla.

Le spiegazioni sul rapporto con la storica ex

Sono passate alcune settimane da quando Mirko è stato eliminato dal GF, ma tra un confronto e l'altro il suo ruolo nel programma è rimasto centrale.

La rivista Chi lo ha intervistato dopo i faccia a faccia che ha avuto nella casa prima con Greta e poi con Perla, entrambe sue ex fidanzate e oggi concorrenti del reality show di Canale 5.

In risposta a quella fetta di pubblico che ancora spera in un suo ritorno di fiamma con Perla, però, Mirko ha chiarito: "Con lei ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo".

Anche se ammette che la sua storica ex non gli è indifferente e rimarrà sempre una persona importante, l'imprenditore fa sapere di voler stare da solo per riflettere: "Devo chiarirmi le idee.

Ho provato tanto per tutte e due".

La risposta sul futuro in tv

Nell'intervista Mirko ha nuovamente smentito Greta che nella casa del GF ha parlato di un suo presunto desiderio di paternità a poche settimane dall'inizio della loro relazione.

In merito al rapporto che intende avere con Greta lontano dai riflettori, invece, il giovane ha spiegato che l'amore è finito e che anche lui ha deciso di mettere un punto alla storia dopo che l'influencer l'ha fatto per prima in diretta tv.

Mirko ha anche commentato un rumor che da qualche settimana circola sul suo conto, ovvero quello che lo vorrebbe tra i candidati al trono di Uomini e donne dopo aver chiuso sia la storia con Perla che quella con Greta.

Quando gli è stato chiesto se accetterebbe di entrare a far parte del cast del popolare dating show di Canale 5, il ragazzo ha fatto sapere: "Farei U&D, sono sincero.

Magari non subito".

"Ma lo farei come tronista, non come corteggiatore", ha concluso Mirko.

Il percorso da Temptation Island al GF

L'avventura di Mirko in televisione è iniziata la scorsa estate quando, in coppia con Perla, ha deciso di partecipare a Temptation Island.

La storia tra quelli che i fan hanno soprannominato "Perletti" ha appassionato il pubblico a tal punto che gli autori del GF hanno scelto di inserirla tra le dinamiche dell'edizione 2023/2024.

Il primo a varcare la soglia della porta rossa è stato Mirko, dopo qualche settimana è toccato a Perla. Quando tra i due ex fidanzati sembrava stesse riscoccando la scintilla, però, nel cast è stata inserita Greta, che ha portato scompiglio nella coppia e indirettamente ha causato l'eliminazione dell'imprenditore.

Attualmente in gioco sono rimaste le due ragazze, ma Mirko continua a essere protagonista anche dall'esterno con confronti e sorprese.