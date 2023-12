Le nuove anticipazioni delle puntate di Uomini e donne del mese di gennaio rivelano che ci sarà una accesa lite tra Tina Cipollari e il corteggiatore Federico. I due si ritroveranno ai ferri corti, tanto che il ragazzo deciderà di lasciare lo studio.

Ida Platano, invece, si ritroverà a fare i conti con una segnalazione sul conto di Mario, il nuovo pretendente col quale sta approfondendo la frequentazione.

Tina e Federico ai ferri corti nelle prossime puntate di Uomini e donne

Federico e Tina si ritroveranno alle strette nelle prossime puntate del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e durante le ultime registrazioni c'è stata una accesa lite.

I due hanno discusso in maniera animata in studio, al punto che Federico ha scelto di lasciare lo studio del talk show ed ha annunciato di voler abbandonare anche la trasmissione dopo questo pesante scontro con la Cipollari.

Tra i due, in realtà, non è mai corso buon sangue e già nelle puntate precedenti del programma si erano ritrovati ai ferri corti con l'opinionista che aveva messo in discussione il suo modo di fare e il suo reale interesse a conoscere una dama presente all'interno del parterre del trono senior.

La tronista Ida Platano riceve una segnalazione sul conto di Mario

Per quanto riguarda il trono classico le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Brando non ha preso parte alla registrazione del 20 dicembre che andrà in onda a gennaio, ma non sono stati forniti dettagli sul perché di questa assenza in trasmissione.

Ida Platano, invece, si ritroverà a dover affrontare l'arrivo di una segnalazione sul conto del pretendente Mario, che verrà messo in discussione.

Il motivo? Una ragazza sostiene di essersi scambiata dei messaggi con Mario durante il periodo in cui era già in studio per corteggiare Ida Platano.

Il corteggiatore, però, non accetterà di buon occhio queste illazioni sul suo conto e farà chiarezza su quanto è realmente successo, tanto che la faccenda verrà chiarita e Ida deciderà di credere alla sua versione dei fatti.

Il percorso di Ida tra Mario e la presenza del suo ex Alessandro

Un percorso, quello di Ida Platano, che inizia ad appassionare il pubblico del talk show di Canale 5: Mario al momento sembra essere uno dei pretendenti che ha saputo far breccia nel cuore della tronista, che aveva scelto di lasciarsi alle spalle la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza.

Una storia d'amore durata all'incirca un anno, che in un primo momento sembrava destinata ad avere vita lunga, ma così non è stato.

Le incomprensioni caratteriali li hanno spinti a dirsi addio definitivamente e adesso entrambi sono presenti nel cast del programma per cercare la propria anima gemella.