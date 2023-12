Dopo settimane di indecisione ieri sera Mirko sembra aver fatto chiarezza su cosa prova per Perla: alla fine del confronto che ha avuto con la ex al GF, il ragazzo ha detto di volerle bene e che non ci sono possibilità che tornino insieme. Brunetti, però, ha sussurrato diverse cose all'orecchio di Vatiero prima di salutare e per questo molti fan pensano che tra loro potrebbe non essere davvero finita come si è voluto far credere in diretta.

Le confidenze silenziose nella casa

Anche se Mirko è uscito dalla casa del GF per volere del pubblico, l'11 dicembre è stato tra i protagonisti della puntata che è andata in onda su Canale 5.

Il giovane ha avuto la possibilità di confrontarsi sia con Greta che con Perla dallo studio, dopodiché è rientrato tra le mura di Cinecittà per un faccia a faccia definitivo con Vatiero.

Interpellato da Signorini su cosa intende fare con la storica ex, infatti, Brunetti ha detto che l'affetto che ha per lei non finirà mai ma che non intende avere un ritorno di fiamma.

Anche la ragazza ha confermato questo pensiero ma si è commossa quando Mirko stava per andare via.

I dubbi dei telespettatori

Attorno al minuto 30 del video che è stato caricato sul sito ufficiale del GF (quello dell'intero confronto tra i due ex fidanzati) si vede Mirko avvicinarsi all'orecchio di Perla e sussurrarle alcune cose.

I più attenti spettatori hanno intercettato le parole di Brunetti e le hanno riportate sui social network: "Non farti ingannare, ricordati della promessa, mi raccomando".

Vatiero ha annuito di fronte ai consigli dell'ex, come se avesse capito benissimo a cosa si riferiva soprattutto quando le ha detto di non farsi ingannare.

Per quanto riguarda il rapporto con Greta, invece, Mirko si è preso del tempo e solo sabato prossimo comunicherà la sua decisione definitiva. Ieri sera, però, il ragazzo ha smentito Rossetti e le confidenze che ha fatto nella casa su una sua presunta richiesta di mettere su famiglia a poche settimane dall'inizio della loro relazione.

"Parlavo di un altro ex", si è giustificata la giovane in diretta.

Il triangolo di Temptation Island fa ancora discutere

Sotto al video che la pagina "X" del GF ha dedicato al faccia a faccia tra Mirko e Perla è possibile leggere i pareri contrastanti dei telespettatori.

Molti fan si sono detti annoiati dal triangolo che è nato a Temptation Island e che da mesi è al centro delle dinamiche del reality condotto da Signorini, altri non hanno creduto alla chiusura di Brunetti.

"Lei è ancora innamorata, lui forse", "Questi due ragazzi sono fatti per stare insieme", "Lei ci soffre ancora", "Ma perché piangono? Si amano ancora", questi sono i pensieri che parte del pubblico ha espresso sui social mentre la puntata delll'11 dicembre era ancora in onda.