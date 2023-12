Nella soap Un posto al sole la notizia che suscita preoccupazione in Roberto e Marina sta per concretizzarsi: Lara Martinelli sta per svegliarsi. Le trame dall'11 al 15 dicembre confermano questo avvenimento, ma sembra che la donna si trovi in uno stato confusionale.

Nel frattempo Ornella, pur avendo compiuto un eroico gesto salvando Don Raimondo, sembrerà ferma nella sua decisione di lasciare il lavoro.

Roberto e Marina hanno paura di essere denunciati

Lara Martinelli (Chiara Conti) si risveglierà dal coma. Nonostante non vengano forniti molti dettagli, pare proprio che la donna sarà fuori pericolo, anche se in lei ci sarà qualcosa di strano.

Nel frattempo Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) saranno molto preoccupati all'idea che le indagini nei confronti di Gabriella Sebillo (Teresa Del Vecchio) possano condurre gli inquirenti a loro due.

I dubbi sul cambiamento di Lara

Lara, al suo risveglio, si mostrerà pentita delle proprie azioni mentre Roberto e Marina non si fideranno affatto di questa improvvisa redenzione. La donna non sembrerà ricordare gli eventi che hanno portato al suo grave ferimento ma, in ogni caso, pregherà Ferri di intercedere per la sua scarcerazione.

In queste ore, stanno circolando diverse teorie in merito a Lara Martinelli, dallo sdoppiamento di personalità, alla perdita di memoria anche se i più credono che lei voglia solo ingannare tutti, per uscire di galera e poter realizzare la sua vendetta.

Al momento difficile davvero capire se Lara/Loredana possa davvero essere cambiata, ma nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.

Ornella salva la vita al parroco

Durante la manifestazione organizzata da Giulia (Marina Tagliaferri) e don Raimondo (Giancarlo Cosentino) per sensibilizzare le persone in merito al dovere di opporsi camorra, si consumerà una piccola tragedia.

Il parroco infatti, dopo un accorato appello alla legalità, avrà un malore e si accascerà al suolo.

L'uomo sarà salvato dalla dottoressa Bruni (Marina Giulia Cavalli) che, grazie a un tempestivo intervento, riuscirà a evitare il peggio. Ornella verrà acclamata dai presenti e anche Luca De Santis (Luigi Di Fiore), in qualità di primario, non potrà fare altro che congratularsi con la donna per il suo gesto eroico.

In seguito Ornella però ribadirà la sua volontà di andare in pensione e, a quanto pare, a nulla varranno i tentativi di farle cambiare idea da parte di suo marito Raffaele (Patrizio Rispo) e sua figlia Viola (Ilenia Lazzarin).