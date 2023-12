Durante la serata di ieri al Grande Fratello, Perla Vatiero ha avuto un momento di sconforto per via dell'atteggiamento del suo ex Mirko Brunetti, apparso più freddo e distaccato verso di lei negli ultimi giorni in concomitanza con l'ingresso in casa della sua ultima ex, Greta Rossetti.

Mentre si trovava in giardino con Monia La Ferrera, Vatiero ha così spiegato di avvertire una certa freddezza da parte di Mirko, un modo di fare che sarebbe dettato proprio dall'ingresso dell'altra sua ex Greta Rossetti.

La riflessione di Perla Vatiero

Da quando è entrata Greta Rossetti (ex di Mirko Brunetti), Perla Vatiero ha dunque notato un certo distacco da parte del suo ex Brunetti.

Parlando con le neo concorrente Monia La Ferrera, Perla si è così sfogata: "Lui prima si avvicinava di più".

Secondo il punto di vista di Monia, Perla Vatiero dovrebbe lasciare più spazio al suo ex anche perché non è facile vivere sotto lo stesso tetto con due ex fidanzate. Inoltre la nuova concorrente ha cercato di far capire alla coinquilina che era inevitabile come Mirko Brunetti si avvicinasse a Greta Rossetti dopo il modo in cui si sono lasciati, a distanza tra l'altro di pochissimi giorni dalla rottura. In seguito ai consigli ricevuti dalla nuova concorrente, anche Vatiero si è detta convinta di dover dedicare maggiore attenzione al proprio percorso.

Mirko Brunetti in difficoltà

In realtà le paure di Perla Vatiero non sembrano essere del tutto infondate.

Nel corso di una chiacchierata confidenziale con Vittorio Menozzi, Mirko Brunetti ha infatti ammesso di essere ancora interessato a Greta Rossetti. Il giovane è convinto che fra i due ci sia ancora una forte attrazione, entrambi sono però rimasti delusi per alcuni atteggiamenti sbagliati con un reciproco orgoglio in questa fase ad impedire ai due di riavvicinarsi.

Senza troppi giri di parole Mirko Brunetti ha affermato: "Io mi sento bloccato per quell'altra situazione" riferendosi chiaramente alla presenza in casa della Vatiero.

Fan divisi sul modus operandi di Brunetti

Sui social l'atteggiamento di Mirko Brunetti è oggetto di discussione. Da un lato c'è chi pensa che il concorrente non sia interessato a nessuna delle sue ex fidanzate, mentre dall'altro c'è chi crede che sia interessato a Greta Rossetti e che quindi l'amore per Perla Vatiero sia svanito.

Tuttavia non mancano i fan che sperano in un ritorno di fiamma tra Mirko e Perla. Un utente ha affermato: "Mirko e Perla, sono innamorata dei loro sguardi". Un altro telespettatore invece ha punzecchiato Brunetti per il fatto di non essere chiaro nei confronti di Vatiero: "Lui con quel suo modo di fare ambiguo, con quelle piccole attenzioni e con le frasi mielose, ha illuso una ragazza che finalmente si stava riprendendo".