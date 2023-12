Al termine del confronto che ha avuto con Perla nella casa del GF, Mirko ci ha tenuto a smentire Greta e le confidenze che ha fatto ai coinquilini sulla loro presunta volontà di mettere al mondo un bambino. La ragazza ha negato di aver detto una cosa del genere ma sui social in molti hanno protestato dandole della bugiarda e confermando che esiste un video nel quale lei afferma che Brunetti sarebbe stato disposto a fare un figlio con lei dopo poche settimane di relazione.

Il chiarimento a distanza tra gli ex

Nel corso della puntata del GF che è andata in onda l'11 dicembre Mirko ha avuto la possibilità di confrontarsi con Perla sia su quello che è accaduto a Temptation Island che su cosa c'è attualmente tra loro.

Forse per la prima volta da quando è entrato nella casa di Cinecittà il ragazzo ha chiarito che per Vatiero prova un grandissimo affetto ma che non ci sono possibilità che tornino ad essere una coppia.

I due si sono abbracciati più volte e la concorrente si è anche commossa quando ha realizzato che l'ex fidanzato ha definitivamente preso le distanze da un futuro insieme a lei.

Prima di lasciare la casa, però, Brunetti ha chiesto ad Alfonso di poter fare un'importante precisazione: "Non ho mai chiesto a Greta di fare un figlio".

Passo indietro e critiche dagli spettatori

Greta era in collegamento dalla camera da letto e, forse colta di sorpresa dalla puntualizzazione di Mirko, ha risposto: "Non l'ho mai detto, stavo parlando di un altro mio ex".

"Ah ok, si era capito altro", ha chiosato l'ormai ex concorrente del GF prima di lasciare la casa con la promessa che sabato prossimo tornerà per un faccia a faccia con Rossetti.

Il dietrofront che la tentatrice ha fatto in diretta, però, non è passato inosservato e molti telespettatori ci hanno tenuto a commentarlo ricordando a chi segue il reality-show che esistono le immagini del momento in cui lei ha confidato a Massimiliano e a Monia che Mirko le avrebbe chiesto di fare un bambino poco tempo dopo essersi fidanzati.

Il parere del pubblico social

Dopo aver sentito Greta negare in diretta di aver detto che Mirko avrebbe messo su famiglia con lei, molti fan hanno usato i social network per criticarla e per sottolineare che tutto quello che dichiarare all'interno della casa è registrato.

"Smentisce? Ma non sa di essere al GF con le telecamere?", "Che falsa, c'è il video perché non lo tirano fuori?", "Bugiarda, hai fatto intendere altro a Massimiliano, ma chi pensi di fregare", "Questa ragazza è imbarazzante", "Nega l'evidenza, menomale che ci sono i video", questi sono solo alcuni dei commenti che gli spettatori hanno lasciato sotto al post di "X" dedicato a questa vicenda.