Saniye colpirà Cumali con un bastone e penserà di averlo ucciso nella puntata di Terra Amara in onda sabato 16 dicembre. Le anticipazioni annunciano che la donna sorprenderà il nuovo operaio accarezzare il viso di Uzum e, accecata dalla rabbia, gli darà una bastonata alla testa che lo farà crollare per terra. Le urla della donna faranno accorrere tutti e nel momento di massima tensione Uzum confesserà che Cumali è il suo vero padre, lasciando senza parole Saniye e Gaffur. L'uomo sarà portato in ospedale quando tornerà alla tenuta spiegherà la sua situazione a Zuleyha e a Saniye.

La rabbia e la paura di Saniye per la vicinanza di Cumali e Uzum

Dal suo arrivo alla tenuta, Cumali è sempre stato al centro dei sospetti di Saniye che più volte lo ha visto troppo vicino alla piccola Uzum. Nella puntata di sabato, però, l'operaio sembrerà esagerare e quando Saniye lo sorprenderà prima accarezzare e poi baciare il viso della bambina, sarà fuori di sé dalla rabbia. La donna prenderà un bastone e correrà verso di lui, colpendolo alla testa con forza. Cumali cadrà per terra privo di sensi e Saniye si rassicurerà che Uzum stia bene. La moglie di Gaffur si renderà conto solo in un secondo momento della gravità del suo gesto e temerà seriamente di aver ucciso Cumali che nel frattempo sarà soccorso dagli altri operai.

Il pianto di Saniye attirerà l'attenzione di Gaffur, Zuleyha e Demir che correranno a vedere cosa sia successo.

La versione di Cumali al suo ritorno alla tenuta

Saniye in lacrime racconterà cosa è appena accaduto e quando la tensione sarà al massimo Uzum interverrà dicendo che Cumali è il suo padre naturale. Questa notizia lascerà tutti senza parole e le condizioni di salute dell'operaio faranno preoccupare, tanto che sarà portato in ospedale.

L'uomo sarà curato e quando tornerà sano e salvo alla villa, racconterà la sua storia a Saniye e Zuleyha. Cumali spiegherà di aver mentito a Gaffur per essere assunto alla tenuta e rivelerà di aver aspettato molto tempo per cercare Uzum perché era in prigione. Saniye sarà molto chiara con Cumali: "Non ti darà mia figlia". Lui, però, dirà che si accontenta di vedere Uzum alla villa, anche perché non avrebbe modo di sostenerla.

Cumali è un impostore e sta mentendo a tutti

Cumali è arrivato alla tenuta chiedendo un lavoro a Gaffur che in cambio della sua assunzione gli ha chiesto metà dello stipendio. Il marito di Saniye ha fatto un grave errore, perché in realtà Cumali è un impostore e non è affatto il padre di Uzum come dice di essere. Gaffur e sua moglie non avranno idea di chi sia davvero il nuovo operaio e quindi temeranno di perdere la bambina che hanno adottato con tanto amore. Cumali avrà più occasioni per dimostrare che per la bambina non prova alcun affetto, ma Gaffur e Saniye non si accorgeranno di nulla. Cumali sarà smascherato quando aiuterà Umit a rapire Adnan in cambio di una grossa somma di denaro, per poi fuggire senza neanche salutare la bambina.

Il vero Cumali in realtà è morto da molti anni e il finto operaio si è solo impossessato della sua identità per agire indisturbato. I fan più attenti della soap hanno già capito che Cumali ha qualcosa da nascondere, sin dal suo arrivo alla tenuta. "È un furbacchione", "Ha sicuramente qualche piano in testa", si legge tra i commenti nelle pagine Facebook dedicate alla soap turca.