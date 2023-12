A villa Yaman nella puntata di Terra Amara in onda giovedì 21 dicembre ci sarà una sparatoria che cambierà i destini dei protagonisti. Le anticipazioni annunciano che la piccola Uzum sarà ferita gravemente e Saniye e Gaffur saranno disperati all'idea di perdere la loro bambina. Demir, invece, dopo l'agguato sembrerà sparito nel nulla e Zuleyha non saprà come andare avanti senza di lui. Nel frattempo Umit non perderà occasione per attaccare la famiglia Yaman, dichiarando alla polizia che Demir ha ucciso Sevda e ha organizzato l'agguato per fuggire indisturbato.

Terrore a villa Yaman: gli uomini armati non avranno pietà

L'agguato alla villa seminerà il terrore tra tutti gli abitanti e quando gli uomini armati andranno via bisognerà fare i conti con le conseguenza dell'assalto. Saniye e Gaffur si metteranno a cercare la loro bambina e la troveranno priva di sensi in giardino, colpita da un proiettile. I due saranno presi dal panico e con l'aiuto di Fikret caricheranno la bambina su un furgone e correranno presso l'ospedale. I medici porteranno subito Uzum in sala operatoria, mentre per Saniye e Gaffur l'attesa sarà insopportabile. I coniugi Taskin saranno disperati all'idea di poter perdere la loro bambina e non potranno trattenere le lacrime. Nel frattempo a villa Yaman Zuleyha e Fikret si metteranno a cercare Demir che sembrerà scomparso nel nulla.

Per la donna sarà impossibile pensare a una vita senza suo marito, ma potrà contare sul sostegno di Fikret che non la lascerà mai sola.

La vendetta di Umit non si fermerà dopo la scomparsa di Demir

Umit non perderà neanche questa occasione per creare difficoltà agli Yaman. Dopo aver saputo che Demir è sparito nel nulla, la dottoressa si recherà alla stazione di polizia a dare la sua versione dei fatti.

Umit denuncerà Demir per l'omicidio di sua madre e aggiungerà anche che l'agguato è stato organizzato da lui. Secondo Umit, infatti, Yaman avrebbe architettato l'assalto alla villa per fuggire senza destare sospetti. La rabbia della dottoressa non conoscerà limite, perché sarà convinta di essere stata raggirata da Demir e che l'uomo sia d'accordo con Zuleyha.

Umit penserà che Yaman sia nascosto in un posto sicuro e stia aspettando che sua moglie e i bambini lo raggiungano.

La quarta stagione vedrà tra i protagonisti Hakan Gumusoglu

Con l'assalto alla villa e la sparizione di Demir si conclude la terza stagione di Terra amara e un nuovo capitolo è pronto a sorprendere i telespettatori. Nella stagione successiva, infatti, ci sarà l'ingresso di nuovi personaggi, a cominciare da Hakan Gumusoglu, l'uomo che ha organizzato l'agguato con suo fratello Erkan. Quest'ultimo è stato investito e ucciso accidentalmente da Fekeli e suo fratello porterà avanti la vendetta per lui. Presto nella vita di Zuleyha l'uomo si presenterà come Mehmet e riuscirà a conquistare il suo cuore. Le premesse non sembrerebbero delle migliori eppure il loro sarà davvero un grande amore che arriverà fino al matrimonio.