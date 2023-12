Dopo la messa in onda della diretta del Grande Fratello del 30 dicembre 2023 è tempo di pagelle per i concorrenti. In particolare Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi meritano un voto bassissimo per quanto visto nell'ultima puntata. La cantante Fiordaliso invece pare meritare la sufficienza, anche solo aver deciso di resistere e non abbandonare il gioco.

Giuseppe Garibaldi da 3 in pagella

Anche nell'ultima diretta del Grande Fratello di questo 2023 al centro delle dinamiche vi è stata sempre Beatrice Luzzi, presa di mira da gran parte dei suoi coinquilini.

Il pubblico ha capito che a tessere le fila di questa "coalizione" sono Anita e Giuseppe. Quest'ultimo con il passare dei giorni, si sta mostrando sempre più un abile giocatore. Peccato che il suo gioco sia stato smascherato e che il giovane ora non sia più apprezzato dal pubblico come lo era all'inizio del reality show. Scorrendo i commenti sui social, si può notare come molti telespettatori non vedano l'ora che finisca al televoto per poterlo eliminare. Per lui voto 3 in pagella.

Anita degna compare di Garibaldi al GF: voto 3 anche per lei

Anita Olivieri in questo Grande Fratello si è resa protagonista di scivoloni ed espressioni fuori luogo. Ad esempio quando, pochi giorni fa, ballando con Rosy e Fiordaliso si è lasciata sfuggire: "Sembra che abbiamo il Parkinson".

Inoltre è stata ripresa da Signorini in puntata per aver ironizzato sul sacramento del Battesimo. Lei ha provato a giustificarsi, ma le cose sono peggiorate nel momento in cui è intervenuta Beatrice che, di certo, non è una persona che le manda a dire. Il successivo pianto isterico di Anita, non ha convinto il pubblico, anche quando ha minacciato di andarsene.

Anche per lei il voto in pagella è 3.

Fiordaliso si merita la sufficienza: scongiurato il suo abbandono

La sufficienza in pagella in questa puntata del Grande Fratello se la merita Fiordaliso. La cantante da, qualche giorno a questa parte è entrata in crisi e ha pensato addirittura di abbandonare il reality. Ma nel corso nella diretta del 30 dicembre Ciro Petrone le ha fatto cambiare idea.

Probabilmente Fiordaliso ha, accusato solo un momento di stanchezza e alla fine ha deciso di rimanere in gioco. D'altronde il suo ruolo nella casa è fondamentale, visto che va d'accordo praticamente con tutti, ma è anche pronta a "mandare a quel paese" qualcuno se e quando serve. Per lei il voto in pagella è 6.