Nelle puntate de La Promessa in onda dal 2 al 5 gennaio su Canale 5 Gregorio sarà deciso a lasciare la tenuta per trovarsi una nuova occupazione: andrà alla ricerca di qualcosa che gli possa permettere di mantenere sia Pia che il bambino in arrivo. Jana, invece, si prenderà cura di Blanca quando rimarrà vittima di un incidente domestico.

Anticipazioni La Promessa: Gregorio vuole lasciare il palazzo

Blanca giungerà alla tenuta della famiglia Lujan. È una vecchia amica di Manuel, la cui presenza desterà i sospetti di Jimena, che farà una scenata di gelosia., Lope e Jana non riusciranno a confidare a Maria che Salvador è deceduto al fronte, per questo motivo Pia si proporrà di farlo al loro posto.

Cruz e Lorenzo decideranno di sbarazzarsi di Elisa avvelenandole la tazza di tè che è solita bere ogni sera prima di andare a letto. La mattina dopo, però, la marchesa scoprirà che il suo piano è fallito. Petra suggerirà a Cruz che forse le cose non sono andare come avrebbe voluto perché Lorenzo sta facendo il doppio gioco.

Gregorio, invece, informerà Alonso di aver deciso di abbandonare la tenuta per cercare un'altra occupazione capace di garantire un futuro alla consorte e il figlio in arrivo. Candela dirà a Pia di sapere che il bambino che porta in grembo è del defunto barone, di conseguenza la cuoca le suggerirà di avanzare alcune pretese sull'eredità.

Jana soccorre Blanca

Pia indagherà su Dolores su richiesta di Jana.

Petra, invece, rivelerà a Maria della morte di Salvador e lo farà in maniera indelicata. Alonso informerà Catalina dell'arrivo di una somma di denaro per riqualificare la tenuta, ma l'ha esclusa nella gestione a favore di Manuel. Una notizia che sconvolgerà la ragazza.

Blanca, invece, dirà a Manuel di aver capito che è innamorato di Jana, ma lui le dirà che si tratta di un amore impossibile.

La ragazza, poi, si recherà nelle cucine del palazzo per fotografare i cuochi al lavoro, ma sbadatamente si brucerà un braccio. Jana si prenderà cura di lei stabilendo con lei un legame.

Jimena confiderà a Catalina di essere gelosa di Blanca in quanto è troppo complice con il marito. Mauro sarà dispiaciuto per le condizioni in cui versa Maria, pertanto il domestico gli consiglierà di confidare i propri sentimenti alla collega.

Lope è innamorato di Maria

Lope è tra i personaggi secondari più amati de La Promessa. L'aiuto cuoco della tenuta ha da sempre dimostrato un certo debole per Maria. È rimasto vicino alla giovane quando Salvador è partito per la guerra del Rift. Una vicinanza che piano piano è diventata una sorta di complicità, soprattutto dopo la scoperta che il soldato è stato catturato dai nemici. Lope ha iniziato a provare qualcosa per Maria, al punto che l'ha persino baciata. Il gesto non è stato preso bene dalla domestica, che l'ha accusato di essersi approfittato dell'assenza di Salvador per provarci con lei.