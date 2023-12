In Terra Amara, dopo la scomparsa di Demir [VIDEO], Züleyha inizierà a vedere in maniera più lucida il proprio passato all'interno della famiglia Yaman. Si renderà conto che tutto quello che le ha fatto il marito, alla fine dei conti, non si discosta tanto da ciò che Adnan senior aveva commesso ai danni di Hünkar, dato che entrambi non sono stati particolarmente teneri con le loro mogli.

Züleyha affronta il problema della nave mercantile affondata

Una nave mercantile, che conteneva della merce dell'azienda Yaman, è affondata. Zuleyha non sa che dietro tutto questo si nasconde la mano di Hakan e Abdülkadir e si darà da fare per rimediare al danno.

Ci saranno dei problemi con la polizza assicurativa, ma ci sarà anche una buona notizia: nel naufragio non è morto nessuno. Züleyha tornerà a casa e si sfogherà con la sua fidata Saniye davanti a una tazza di tè e una fetta di torta.

Saniye invita Züleyha a non fidarsi di Betül

Le due donne non parleranno solamente del naufragio, ma anche dell'ingresso di Betül in azienda. La ragazza sembrerà ben disposta a collaborare e ad andare incontro a Züleyha, al punto che non vorrà usare i soldi della holding per rinnovare il suo ufficio.

Saniye, però, non vede il mondo con gli stessi occhi ingenui di Züleyha: "Ricordati che è sempre la figlia di Sermin". Züleyha, però, non sarà tanto d'accordo con questo discorso e le ricorderà che Betül è anche figlia di Sabahattin: "È lui in passato è stato uno dei pochi a starmi vicino".

Il passato della famiglia Yaman

Saniye, però, le ribadirà che Betül rimane sempre una Yaman, in fondo i componenti di questa famiglia in passato non hanno proprio brillato per la lealtà nei confronti dei propri cari. Solo la signora Hünkar, sebbene inizialmente ne abbia combinate di tutti i colori a Züleyha, alla fine si era rivelata una brava persona, prima di perdere la vita.

"Quello che Adnan Yaman ha fatto ai suoi tempi, Demir l'ha ripetuto esattamente nella sua vita - dirà Züleyha - Gli amori proibiti, le tante donne e le persone in lacrime. Quello che suo padre ha fatto alla signora Hünkar, Demir l'ha fatto a me. Mi ha distrutto la vita". Saniye la inviterà a non pensare più al passato e a raccogliere ciò che la vita di buono le darà in futuro.

L'interprete di Saniye e l'intervista a Verissimo

Proprio l'interprete di Saniye, ossia Selin Yeninci, nelle scorse settimane è stata ospite a Verissimo e in questo weekend il programma ha riproposto la sua intervista. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'attrice turca aveva raccontato che con il personaggio di Saniye ha "potuto esprimere se stessa".

Per quanto riguarda la sfera privata l'attrice ha raccontato di avere un fidanzato e che le piacerebbe diventare mamma: "Mi trovo a rimandare la cosa perché sono presa dal lavoro, ma spero che la vita me lo permetta prima che sia troppo tardi".