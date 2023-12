Sabato 30 dicembre tornerà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, l’ultimo per l’anno solare 2023. Anche questa settimana sono al televoto tre concorrenti: stando quanto riportato dagli ultimi sondaggi online fra i fan ad avere la meglio dovrebbe essere Grecia Colmenares.

Sondaggi fra i fan aggiornati al 29 dicembre verso il televoto

Nella scorsa puntata sono finiti al televoto Perla Vatiero, Monia La Ferrara e Grecia Colmenares. Il concorrente più votato sarà immune alle successive nomination, mentre invece il meno votato andrà direttamente al seguente televoto eliminatorio.

Intanto sul portale Grande Fratello Forumfree, alla domanda “Chi vuoi salvare?”, alle ore 10 di questo venerdì 29 dicembre 2023, hanno espresso la propria preferenza 1.321 persone. In testa al sondaggio c'è Grecia Colmenares che ha il 45.57% di preferenze.

Al secondo posto invece segue Perla Vatiero che ha avuto il 29.60% dei voti. Terzo e ultimo posto invece per Monia, la quale è stata scelta come preferita dal 24.83% dei votanti e quindi in questo momento sarebbe la concorrente maggiormente a rischio.

Il televoto verrà chiuso durante la serata del 30 dicembre e al termine sarà reso noto il risultato ufficiale.

Le ultime vicende nella casa: Beatrice e Fiordaliso parlano di Letizia e di Giuseppe

Intanto nella casa del Grande Fratello il clima continua a rimanere teso fra alcuni concorrenti. Ad essersi stancata del comportamento di Letizia e di Giuseppe è Beatrice Luzzi, la quale nell’ultima settimana ha avuto disguidi con entrambi.

Sfogandosi con la sua amica Fiordaliso, l’attrice ha rivelato che l’atteggiamento di Letizia non le è minimamente piaciuto e che lei nella sua vita non è mai stata umiliata e comandata così come ha fatto Letizia. Fiordaliso le ha risposto di non aver visto così tanta prepotenza da parte della fotografa e che spesso Beatrice esagera ed esaspera alcune situazioni.

L’argomento si è poi spostato su Giuseppe. A tal proposito Fiordaliso ha consigliato all’amica, ormai stanca delle continue litigate, di lasciare più spazio al ragazzo e di lasciarlo libero di fare quello che meglio crede. A quel punto Luzzi ha replicato che così facendo, a perdere sarebbe lui e che non parlare non può che fargli male.

Infine Beatrice che si è detta stanca di tutta questa situazione, ha ammesso di essere provata dai continui litigi e di non aver voglia di ricominciare a costruire dei rapporti ormai deteriorati.