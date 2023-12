Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per una segnalazione che metterà in bilico il percorso di Mario come pretendente di Ida Platano.

Il cavaliere verrà smascherato dalle dichiarazioni di una ragazza, la quale sostiene di essersi scambiata dei messaggi con lui anche nell'ultimo periodo, in cui lui si stava impegnando per conoscere meglio l'ex dama del trono over.

Mario ammetterà le sue colpe, tanto da valutare la possibilità di lasciare la trasmissione e uscire di scena dal cast del parterre.

La segnalazione su Mario al centro delle prossime puntate

La segnalazione su Mario si abbatterà sullo studio della trasmissione pomeridiana di Canale 5 dopo che una ragazza finirà per svelare ciò che è accaduto tra lei e il cavaliere.

Lui ha fornito la sua versione dei fatti alla redazione e alla stessa Ida, ma alla fine Maria De Filippi svelerà alla tronista che Mario ha scelto di abbandonare la trasmissione e quindi rinunciare a questa esperienza.

La redazione, però, gli ha chiesto di essere comunque presente in studio per un possibile confronto con la tronista: di conseguenza i due avranno la possibilità di vedersi e confrontarsi per la seconda volta dopo la cocente segnalazione.

Le anticipazioni del programma rivelano che Ida lo ha raggiunto in camerino per chiedergli di non andare via e quindi evitare di gettare all'aria il bel percorso fatto fino a questo momento insieme.

Mario confessa a Ida di aver sentito un'altra: anticipazioni Uomini e donne

Il pretendente, però, ha ammesso le sue colpe e dopo aver confermato di essersi sentito per davvero con questa ragazza fuori dallo studio televisivo del talk show di Canale 5, non ha potuto nascondere la sua brutta figura.

"Mi sono sentito con un'altra donna, non è giusto" continuava a ripetere Mario parlando con la tronista, che tuttavia alla fine lo ha convinto a restare.

Gianni, però, ha rincarato la dose facendo notare a Ida che questa richiesta del corteggiatore di voler andare via non faceva altro che sottolineare il poco interesse nei suoi confronti.

I fan della trasmissione fanno il tifo per la coppia Ida-Mario

Una decisione che non è passata inosservata quella di Ida di non mandare via Mario dopo la segnalazione, la quale confermerebbe il fatto che provi un forte interesse nei suoi confronti.

Secondo i fan social non ci sarebbero dubbi sul fatto che Ida si sia "innamorata" del cavaliere e che potrebbe essere lui la scelta finale prevista entro la fine di questa stagione del talk show.

Per Ida si tratterebbe così di un nuovo importante inizio, dopo essersi lasciata alle spalle la fine della relazione con Alessandro Vicinanza durata all'incirca un anno.