Le voci su una possibile relazione tra Zuleyha e Fikret si diffonderanno per tutta Cukurova nella puntata di Terra Amara di sabato 6 gennaio. Le anticipazioni annunciano che Fusun racconterà tutto a Sermin e Betul andrà su tutte le furie avendo già messo gli occhi sul nipote di Fekeli. Nel frattempo Abdulkadir progetterà di uccidere la nonnina Azize che ha riconosciuto Hakan, ma quest'ultimo gli farà cambiare idea grazie ai disturbi neurologici di cui soffre la donna.

Fikret preoccupato per l'arrivo di Mehmet nella vita di Zuleyha

L'amicizia tra Zuleyha e Fikret si farà sempre più forte dopo la scomparsa di Demir.

Il nipote di Fekeli sarà molto protettivo nei confronti della moglie di suo fratello e dei bambini, soprattutto con l'arrivo di Mehmet. Il nuovo socio farà storcere il naso a Fikret che non crederà nella sua buona fede e starà molto attento ai suoi movimenti. Zuleyha non apprezzerà l'invadenza di Fikret dicendogli di sapere badare a se stessa, ma lui proverà a metterla in guardia sul nuovo arrivato. La vicinanza tra Zuleyha e Fikret sarà sempre più oggetto di pettegolezzo e Fusun, come sempre, sarà in prima linea su questi argomenti. L'amica di Sermin andrà subito a riferire alla cugina di Demir quello che sta succedendo in paese. Fusun spiegherà che tutti parlano di una possibile relazione tra Fikret e Zuleyha, soprattutto perché i Fekeli si sono trasferiti a villa Yaman dopo l'esplosione al ranch.

Fusun confiderà a Sermin che secondo lei, se non dovesse tornare Demir, Zuleyha e Fikret si sposeranno e questo farà infervorare Betul.

La nonnina Azize rischierà di finire nel mirino di Abdulkadir

La figlia di Sermin non accetterà le parole di Fusun, visto il suo forte interesse nei confronti di Fikret. "Infrangi l'onore di Zuleyha!" dirà la giovane donna a Fusun, incolpandola di non avere rispetto per la scomparsa di Demir.

Nel frattempo Mehmet si farà conoscere in paese e con il suo braccio destro Abdulkadir studierà come fare per conquistare il cuore di Zuleyha e impossessarsi dell'azienda Yaman. A far vacillare i loro piani sarà la nonnina Azize che si ricorderà di Hakan e lo riconoscerà quando si presenterà a tutti come Mehmet. Adbulkadir penserà di progettare l'omicidio della nonnina, ma fortunatamente Hakan si renderà conto della malattia di cui soffre Azize e lo convincerà a desistere.

I cambiamenti in azienda dopo la scomparsa di Demir

Nelle scorse puntate Demir è scomparso nel nulla dopo un agguato a villa Yaman. Nessuno sa dove l'uomo si trovi e per Zuleyha il momento è molto delicato. La donna dovrà gestire tutto da sola e sarà circondata da gente che vuole approfittare della situazione. Betul sarà una di queste grazie alla nomina di vicepresidente, ma anche l'arrivo di Mehmet scuoterà gli equilibri dell'azienda. L'unico che non avrà un secondo fine è Fikret, ma con il suo senso eccessivo di protezione potrebbe rischiare di far allontanare Zuleyha. Il mistero sulla scomparsa di Demir durerà ancora per diverse puntate, fino a quando non si troverà il corpo senza vita dell'imprenditore.