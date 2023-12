Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 riferite al 2024 vedono Marta Guarnieri al centro delle dinamiche, dato che la donna deciderà di impegnarsi nel sociale.

La figlia del commendatore si renderà infatti conto di dover dare una mano a tutte quelle donne che soffrono e che si trovano in situazioni complicate, motivo per il quale deciderà di aprire una casa accoglienza in città.

Marta decide di aprire una casa accoglienza: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2024

Il lungo soggiorno in America ha cambiato profondamente Marta, la quale ha scelto di lasciarsi alle spalle una situazione complicata che verrà affrontata nel corso delle nuove puntate del 2024.

Al momento non si hanno troppi dettagli su cosa sia successo nello specifico durante gli anni in cui non si è fatta viva a Milano, ma di sicuro Marta è tornata anche per iniziare una nuova esperienza di vita nel mondo del sociale.

Le anticipazioni della soap opera rivelano infatti che la donna confesserà a suo padre di avere un obiettivo: aprire una casa di accoglienza con la quale dare pieno supporto a tutte quelle donne che si trovano ai margini della società per svariati motivi.

Marta aiutata da Tancredi e Vittorio

Marta si mostrerà particolarmente vicina a quelle mamme che hanno avuto dei figli fuori dal matrimonio e che per questo motivo si ritrovano ad essere costantemente giudicate e messe alla gogna.

Un sogno che presto diventerà realtà grazie anche al supporto di Tancredi, che deciderà di non lasciare sola sua cugina in questa battaglia.

Fondamentale per Marta saranno anche i consigli che le verranno dati dal suo ex Vittorio Conti per questo nuovo importante impegno sociale. Tale situazione, infatti, finirà per farli riavvicinare e permetterà loro di confrontarsi a lungo su questo argomento, così da poter attuare la strategia migliore per aiutare il maggior numero di donne.

Un possibile ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio entusiasmerebbe i fan della soap

Intanto, i fan si chiedono quali saranno i risvolti della vita sentimentale di Marta nel corso delle prossime puntate del 2024 e soprattutto se ci sarà un ritorno di fiamma con Vittorio Conti.

Al momento non si sa ancora ciò che hanno messo a punto gli sceneggiatori per le trame future della fortunatissima soap opera, ma non è escluso a priori un clamoroso ritorno di fiamma.

Complice anche l'assenza di Matilde, che ha scelto di trasferirsi in Giappone per un po' di tempo, tra i due ex coniugi potrebbe riaccendersi la fiamma della passione per la gioia di coloro che da tempo sperano di poterli rivedere di nuovo felici e innamorati come ai vecchi tempi.