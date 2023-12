La vicenda di Lara si sta per chiudere in Un posto al sole e il finale di questa lunga storyline non è assolutamente scontato, in piena linea con la personalità di Martinelli. Roberto e Marina hanno provato a farla fuori ingaggiando Gabriella, ma il loro piano è fallito. Non solo. Lara si ricorda tutto dell'aggressione in carcere e la sua eventuale testimonianza farebbe tremare Ferri e Marina. Ma c'è un'altra ipotesi che si sta facendo strada e che non è affatto assurda per una serie di motivi: Lara si fa suora e chiede di scontare la sua pena in un convento di clausura.

Un posto al sole, Lara ha in pugno Roberto e Marina

Di riffa o di raffa, Lara trova sempre una soluzione, anche nelle situazioni in cui per qualsiasi altra persona la parola 'fine' sarebbe scontata. Marina ha sottovalutato l'intelligenza e la temerarietà di Martinelli, affidandosi a Gabriella, una donna non certo così furba e animata dal desiderio di madre di dare una concreta possibilità ai suoi figli di avere un futuro con qualche soldo in più.

E infatti Lara ha vinto anche questa volta. Non solo si è salvata dall'aggressione - alquanto rocambolesca - di Gabriella e delle altre detenute, ma sta anche ricordando l'esatta dinamica dei fatti. Se solo volesse potrebbe far finire Marina in carcere e avere tra le mani Roberto, ricattandolo per fare in modo che ciò non avvenga.

Ma non solo.

Lara decide di farsi suora?

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto ha portato Tommy da Lara, cercando di tenersela buona. Ha capito che è sempre nelle sue mani e che un passo falso gli costerebbe molto caro. L'atteggiamento di Lara lo ha destabilizzato: ha chiesto perdono e si è assunta tutte le responsabilità dei crimini commessi.

Si è poi fatta portare un Vangelo, immergendosi nella sua lettura. Non si esclude che possa chiedere di scontare la sua pena in un convento di clausura e di prendere i voti.

L'ipotesi dell'ennesimo inganno di Lara

Ci si può aspettare tutto da Lara, visti i precedenti. Che si sia pentita potrebbe essere anche vero, ma è difficile immaginare che sacrifichi la sua vita prendendo i voti e rinchiudendosi in un convento.

Non escludiamo quindi che questa sia una sua abile strategia, finalizzata a essere dichiarata incapace di intendere e di volere da un lato o, dall'altro, di ottenere davvero di scontare la pena in un convento, per poi progettare la sua successiva fuga una volta che sarà lontana da occhi indiscreti.

Nelle prossime puntate si saprà la verità. La stessa Chiara Conti, nel suo profilo Instagram, ha invitato i fan di Upas a ipotizzare cosa accadrà: ''È sincera Lara? O sta architettando l’ennesimo piano diabolico? Raccontatemi cosa ne pensate nei commenti".