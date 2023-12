Le vicende de Il Paradiso delle Signore non smettono di sorprendere il pubblico. Tra poche puntate tornerà nella soap Marta Guarnieri, l'ex moglie di Conti. Gloria Radulescu ha voluto salutare i fan su Instagram parlando al suo personaggio con queste parole: "Se a tutto c'è una fine, che tu sia il tuo inizio". Cosa avrà voluto dire l'attrice ai telespettatori? Forse il rapporto con l'ex Conti è definitivamente chiuso?

Marta Guarnieri tornerà ne Il Paradiso delle signore, Radulescu: 'Che tu sia il tuo inizio'

Come aveva già anticipato Vanessa Gravina dopo la sua uscita di scena nel mese di ottobre, Adelaide sarebbe tornata a dicembre con delle novità.

Ebbene, i fan hanno ricevuto da alcuni giorni la conferma che la contessa farà rientro a Milano in compagnia della nipote Marta, interpretata come sempre da Gloria Radulescu. A proposito del ritorno del personaggio, proprio la sua interprete di recente ha pubblicato su Instagram un post composto da diversi scatti che la ritraggono sul set nel momento in cui Marta e Vittorio si incontrano. Insieme alle foto, l'attrice ha postato una citazione: "Riiniziarsi. Se a tutto c'è una fine che tu sia il tuo inizio". Sono parole rivolte al suo personaggio e la "fine" potrebbe essere riferita proprio alla sua storia con il direttore del Paradiso, attualmente impegnato in una complicata relazione con Matilde Frigerio.

Sarà così? Oppure il cuore dell'uomo tornerà a battere per l'ex moglie?

Adelaide e Marta appariranno ne Il Paradiso delle signore nella puntata del 15 dicembre

Marta Guarnieri è un personaggio storico le cui vicende hanno appassionato tanti fan de Il Paradiso delle Signore dalla terza alla quinta stagione, specialmente per la coinvolgente storia d'amore con Vittorio Conti, l'uomo che ha sposato ma da cui ha anche deciso di separarsi per dare priorità alla carriera.

Dopo essere stata a lungo negli Stati Uniti, Marta tornerà in Italia, pronta ad un nuovo inizio. Le anticipazioni rivelano che la giovane pubblicitaria rientrerà a Milano insieme alla zia Adelaide nella puntata in onda venerdì 15 dicembre 2023. Gloria Radulescu, volto e voce di Marta, ha commentato il suo ritorno nella celebre soap rivolgendosi ancora al suo personaggio: "Che sia il tuo nuovo inizio Marta.

E non solo per te". Non è dato sapere a chi sia rivolta la seconda frase. Potrebbe trattarsi di Vittorio, ma non c'è nulla di certo. Sono, invece, importanti le parole successive: "Era ora di tornare a casa". La frase sembra lasciare intendere che la figlia di Guarnieri non si tratterrà per poche puntate e che, dunque, sarà intenzionata a dare il via ad un nuovo inizio.